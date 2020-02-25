以色列2架包機400人返抵韓國　韓外交部：安排後續500人回國事宜

▲大韓航空KE957於22日晚間飛抵以色列特拉維夫，被拒入境而原機飛返。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

以色列政府為防止新冠肺炎疫情擴散進國內，除22日宣布禁止韓國的公民進入，2天後也安排2架包機，將被拒絕入境的約400名韓國籍人士送回，所有費用由以方負擔。

《韓聯社》報導，韓國駐以色列大使館24日指出，經兩國政府協商，被拒入境的韓國人將陸續乘坐以方安排的包機返韓，以方承擔所有費用；韓國外交部表示，會繼續敲定後續航班，協助國人返國。以色列安排的2架包機，分別於當天下午4點和10點左右，搭載220名和196名韓國人，從本-古里安國際機場（Ben Gurion International Airport）起飛直抵韓國。

《以色列時報》（TOI）報導，以色列機場管理局表示截至當天上午，在以韓國人約800至900人，其中400餘名離境後，還有不到500名停留在當地。

韓國重災區大邱的新天地教會，教徒39人在疫情傳出前，曾於8日至15日前往以色列朝聖，回國後有18人確診。以色列隨即下令約200名接觸過該批南韓旅客的學校及學校員工，必須自我隔離14天。

22日晚間，以色列提升防疫層級，宣布禁止韓國公民和外籍人士入境，更拒絕當晚剛抵達特拉維夫（Tel Aviv）機場的大韓航空KE957號入境，乘客被迫乘坐同一航班返回韓國。韓國外交部立刻向以方抗議表達不滿。

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