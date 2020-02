WHO專家深入武漢　遭問為何不隔離？竟回：我沒進去「髒區」引砲轟

▲加拿大流行病學家、WHO衛生專家艾爾沃德(Bruce Aylward)。(圖/路透社)

記者陳亭伃/綜合報導

隨著新冠肺炎持續,中國官方通報的數字雖呈現「下降」狀態,但疫情擴散全球,讓世界衛生組織(WHO)原先僅計畫到北京探查,最終仍決定讓專家小組進入疫情中心點「武漢」,卻沒想到專家在記者會上表示自己並沒有進入武漢「髒區」,引發外界一片嘩然。

根據《彭博社》、《華盛頓郵報》報導,前往中國考察疫情的WHO專家團,原先設定北京為會面點,但因疫情擴大臨時決定進入疫情中心區「武漢」,然而24日在北京召開記者會時,世衛助理總幹事、加拿大公共衛生應急專家艾爾沃德(Bruce Aylward)在會中表示,中國的確診數真的在下降,完全符合中國在24日的最新報告,新冠肺炎確診比例比前兩周下降80%,「還盼望各國學習中國控制疫情的經驗」。

在記者會接近尾聲時,艾爾沃德被問到,按照規定去過武漢的人都需要強制隔離14天,結果卻傳出他要趕著去搭飛機的消息,沒想到艾爾沃德卻回應,「我沒有去過武漢醫院任何『髒區』(Dirty Area)」,這樣的說法讓在場人相當震驚。

華盛頓郵報北京分社社長弗菲爾(Anna Fifield)在推特上表示,「當我問他為何不需要隔離,他卻告訴我他沒有去過人髒區,而且早上已經有接受過檢測,然後就離開會場趕著去搭飛機了」,這樣的人是一個世界流行病學家,卻做出這樣的榜樣。

I just asked Bruce Aylward, who was in Wuhan over the weekend, why he was not in quarantine. He said he didn’t go to any “dirty” areas in Wuhan and that he was tested for coronavirus this morning. He hastily left the press conference because he has a plane to catch...