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不斷更新／南韓增1死亡病例！鑽石公主號80多歲乘客病逝「累計4死」

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▲▼ 武漢肺炎,新冠肺炎,肺炎,南韓江原道西部春川市。（圖／路透）

▲南韓新冠肺炎疫情擴散。圖為江原道西部春川市。（圖／路透）

記者吳美依、詹雅婷、陳亭伃、張方瑀／綜合報導

新冠肺炎擴散，西方國家疫情升溫。美國疾病管制與預防中心（CDC）於24日表示，全美病例數達到53，其中境內14例，鑽石公主號乘客確診人數則增至39；另外，義大利在歷經接連爆增確診病例之後，不到24小時內，已有4人病逝，總共8起死亡病例。

【1012】

南韓25日上午通報一名病患不幸死亡，死亡病例數來到9起。

【1010】

日前停靠日本橫濱港的郵輪鑽石公主號目前累計691起確診，病例分別被送往東京以及神奈川的醫療機構，但25日上午一名80歲病患不治病逝，船上乘客死亡病例累計4起。

►快訊／鑽石公主號下船後「再傳第4死亡病例」　80歲乘客治療斷氣！

【0945】

南韓當局將在慶尚北道與大邱市採取最嚴格的隔離措施，具體細節稍晚才會公布，但官方強調，上述防疫措施並非封鎖。此外，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）於24日表示，正在考慮縮小每年春天美韓聯合軍事演習的規模。

【0910】

南韓25日上午新增60例確診，病例數來到893。此外，目前病例中456人與大邱的新天地教友有關，占整體病例將近60％，因此南韓中央災難安全對策本部25日也宣布，已與教會方面協商，將對所有教友進行新冠病毒篩檢。

►南韓政府：新天地教會「全體信徒」將接受新冠病毒篩檢

【0908】

西班牙衛生部門24日證實新增一起病例，全國累計3例確診。當地媒體《世界報》（El Mundo）報導，新增病患是一名義大利籍男醫師，來到西班牙加那利群島（Canary Islands）度假時確診。他目前正在接受隔離，篩檢結果將會送往首都馬德里進行第二次檢測。

各國確診狀況如下：

東北亞：2國

南韓：確診893例、9死

日本：確診850例（郵輪691例，日本本土159例）、4死

歐洲：9國

義大利：確診228例、8死

西班牙：確診3例

英國：確診13例（其中4例為鑽石公主號撤回）

比利時：確診1例

德國：確診16例

瑞典：確診1例

芬蘭：確診1例

法國：確診12例、1死

俄羅斯：確診2例

東南亞：6國

新加坡：確診90例

越南：確診16例

馬來西亞：確診22例

泰國：確診35例

菲律賓：確診3例、1死

柬埔寨：確診1例

北美：2國

美國：確診53例（其中39例為鑽石公主號撤回、3撤僑者、14例美國本土個案）

加拿大：確診9例

大洋洲：1國

澳洲：確診22例（其中7例為鑽石公主號撤回）

南亞：3國

印度：確診3例

斯里蘭卡：確診1例

尼泊爾：確診1例

中東：8國

伊朗：確診47例、12死

阿富汗：確診1例

巴林：1例

科威特：5例

阿拉伯聯合大公國：確診13例

以色列：2例（都為鑽石公主號撤回者）

黎巴嫩：1例

伊拉克：1例

非洲：1國

埃及：確診1例

 
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