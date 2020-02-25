南韓大邱淪重疫區　民眾怕爆「口罩2小時賣48萬片」排隊人龍塞爆超市門口！

▲南韓大邱出現人龍排口罩。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

南韓自20日開始疫情暴增，截至25日上午官方所公佈消息，境內確診人數已達893人，南韓民眾開始出現心情恐慌，藥局、超市、衛生所前大排長龍就為了買到口罩。目前南韓地區以大邱疫情最為嚴重，大邱市長在記者會上指出，由於新天地會群聚感染嚴重，目前已經掌握教徒名單進行調查。

綜合韓媒報導，負責大邱市新冠病毒防疫對策的公務員日前遭到確診新冠肺炎，經調查該名病患就是新天地會教徒，整個大邱市目前為南韓最重疫區，市長權泳臻已經呼籲民眾盡量待在家中，大邱已經陷入空前的危機，染病者可能持續暴增。

▲大邱超市兩小時賣48萬片。

然而就在權泳臻喊話沒多久，南韓確診病例日日幾乎翻倍增加，不僅大邱市、慶北同樣也淪陷，加上感染多為新天地會教徒，群聚後又返家造成家庭感染，讓南韓境內17個行政區迅速淪陷。

對此，南韓民眾相當恐慌，日前曝光在大邱E-Mart超市前出現超長人龍就為了「排隊買口罩」，短短兩小時就賣出48萬個口罩。E-Mart隨後表示，接下來每人限買30副，讓有需要的人同樣可以買到口罩。

此外，日前南韓總統文在寅還承諾將捐200萬副口罩給中國，不少網友也指出，「他做夢也沒有想到，短短幾天南韓對口罩的需求已經不輸中國」。