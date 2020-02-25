店家不敢去日韓帶貨：等疫情穩定，我一定要趕快飛！　影響8成業績慘況曝

▲店家整理到貨的日本餅乾，這些貨原本是店家要親飛日本買，現在因日韓疫情大爆發不敢去。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，有一名網美冒險帶貨，返台後疑似出現肺炎症狀，住進負壓隔離病房觀察。其他以往親自從日韓帶貨的高雄店家說，有一陣子沒去帶貨，日本雜貨可以用訂的，韓國女裝得親自帶影響較大，且目前韓國春裝沒上幾件，業績影響高達8成了。

中央流行疫情指揮中心24日宣布，提升韓國旅遊疫情建議至第三級「警告（Warning）」，民眾避免至當地所有非必要旅遊。而目前日本則維持第二級「警示（Alert）」，民眾至當地應採取加強防護措施。

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指揮中心同時宣布，自25日零時起，自韓國入境的外籍人士，需進行14天居家檢疫；本國籍人士於25日、26日自韓國入境者，須落實14天自主健康管理；另自27日零時起入境的本國籍人士，則實施14天居家檢疫。

有高雄店家24日整理到貨的日本餅乾，這些貨原本是要親飛日本買，現在因日韓疫情大爆發不敢去。業者說，一定有影響業績，以前大概都一個月到一個半月去一次，上次去大概是1月過年前，照理說現在是要再去，但因疫情所以一直不敢去。

▲▼新到的韓貨會先噴上酒精消毒，倉庫的衣服存量只剩幾件，老闆趕緊調貨但也只能應急。（圖／東森新聞）

還好日本雜貨賣了多年，現在防疫先用訂的也可以，但店裡的韓國衣服都是店長親自去挑選，算一算準備要帶春裝回台，因疫情遇到阻礙。店家表示，聽說因大陸布料關係，目前陸陸續續有上春裝但還是不多，有一點怕今年夏季如果韓方一直沒持續做新的出來，他們也不知道該怎麼辦，應該會影響業績5、6成。

不只賣日本雜貨，賣韓國時裝的店家也受到影響。一間專賣韓國男裝的店，因高雄男裝冬裝需求較低，冬天沒去帶貨，現在要上春夏款也是他們的旺季，卻因韓國確診病患越來越多，無法飛韓國帶貨。

店家指出，現在盡量能避免去當地就避免，「但是就是等疫情穩定，我一定要趕快飛了」，上次去是去年冬天了吧。至於春夏業績影響幾成？他直呼，「哇塞，應該8成了吧，因為萬一韓國貨也沒辦法進來，貨運真的會影響太大了。」

新到的韓貨會先噴上酒精消毒，倉庫的衣服存量只剩幾件，老闆趕緊調貨但也只能應急，萬一疫情延續到夏天，恐怕所有的日韓帶貨店家都會有不小的影響。

▼業者說，等疫情穩定，一定要趕快飛韓國帶貨了。（圖／東森新聞）