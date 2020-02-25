應廣配息率八成　打入TWS一線品牌、今年出貨倍增

▲應廣董事長唐燦弼。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

微控制器（MCU）IC設計廠應廣（6716）因打入真無線藍牙耳機（TWS）日系及中國等一線品牌大廠，目前正處於導入開發設計（design-in），今年出貨可望倍增至4萬顆，成為主力成長動能之一；另因連三年稅後淨利穩定在7000萬以上，股息配發率持續向上，今年估配發現金股利3元，配息率達8成。

應廣主力有三大產品線，I/O微控制器（Input/Output）營收占比占35%；A/D微控制器（Analog to Digital converter）占42%；BLDC微控制器（Brushless DC Motor）占23%。從地區看來，中國大陸83%、香港15%、台灣2%。

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應廣董事長唐燦弼表示，應廣三大產品線中，BLDC微控制器（Brushless DC Motor）毛利率最高，營收占比為23%，終端應用為高端的伺服器、5G通訊設備及散熱風扇等毛利率較高產品，毛利率持續在40%上。

唐燦弼表示，BLDC產品自前年受到中美貿易戰和比特幣崩盤影響，散熱產品銷售停滯，去年上半廠商持續去化庫存，下半年回溫，預估今年整體市場會往上，應廣的市占率也會增加達三成之高。

A/D微控制器的主要終端應用為家電、遙控玩具、TWS等，應廣自主研發觸控型A/D微處理器，可應用在TWS產品。唐燦弼表示，由於應廣兼具觸控和充電樁技術，一組無線藍芽耳機就有5顆應廣的晶片，去年已小幅出貨，出貨量2萬顆，預計今年出貨量能倍增達4萬顆。

其中，應廣去年打入TWS七大品牌商，囊括日系一線大廠及中國一線品牌客戶，目前正在design-in，將成為今年成長主力之一。

應廣自2015年後稅後淨利穩定在7000萬以上，近三年線現金股利2.3元以上，配發率逐年上升；前年每股配發3元，現金殖利率達6.88%，配發率達78%。管理層表示，今年預計配發3元，維持八成的現金配發率。