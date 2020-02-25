美股道瓊狂瀉1031點　台指期開盤下跌111點...預告台股開低　　

▲美股道瓊下跌 1031.61 點。回頭看台指期今（25）日開盤下跌 111 點，來到 11,400 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）擔憂席捲金融市場，恐慌指數 VIX 飆近 50%，美股掀起猛烈拋售潮，費半崩近 5%，道瓊狂瀉逾千點，道瓊、標普兩大指數經歷 2 年來最大單日跌幅。回頭看台指期今（25）日開盤下跌 111 點，來到 11,400 點，同時也預告台股開盤不妙。

美股道瓊指數下跌 1031.61 點，或 3.56%，收 27,960.80 點。標普 500 指數下跌 111.85 點，或 3.35%，收 3,225.90 點。那斯達克指數下跌 355.31 點，或 3.71%，收 9,221.28 點。費城半導體指數下跌 89.82 點，或 4.75%，收 1,891.05 點。

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隨著新冠肺炎蔓延到30多個國家，避險情緒變得更加堅定。南韓公布的感染人數激增，義大利封鎖了米蘭附近擁有50,000人口的地區。中國大陸周一宣布放寬武漢封城力度，僅在數小時後又撤回該聲明，加劇市場疑慮。

FEST Russell全球市場研究董事總經理Alec Young說：「市場討厭不確定性，而疫情讓市場面臨最不確定宏觀風險，投資者也敏銳地意識到，許多人一開始誤判病毒對經濟的嚴重性，這使他們現在更容易考慮最糟糕情況。」

截至今早8：47，台指期下跌 93 點，來到 11,418 點。