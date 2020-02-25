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新冠肺炎突破50例！白宮傳請求300億防疫經費　發言人拒透露實際金額

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▲川普稱今正恩根本不接歐巴馬的電話。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普政府預計向國會提出防疫經費請求。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國新冠肺炎累計確診53例，白宮發言人吉德利（Hogan Gidley）24日指出，川普政府預備向國會請求緊急撥款，作為防範疫情擴大之用，但他拒絕透露實際會要求多少經費。

綜合外電報導，吉德利說目前還沒有一個準確的經費範圍可以公布，但「政府必須確定百姓是安全的，而總統（川普）一向都會以行動確保這件事。」

事實上，川普當初競選口號之一，便是承諾上任後會砍掉歐巴馬健保，之後不斷要求縮減醫療經費；為此民主黨人在這次疫情爆發後，頻頻要求川普政府提出增加經費的申請，但只得到白宮回應「可以從其他計畫項目內挪移經費」。

參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）痛批川普政府囊中無妙計，「所有的警示都在閃著又亮又紅的燈，我們正面對大流行的潛在威脅，而政府毫無對策。」他斥責國家正處在疫情危機中，而川普政府「沒有計畫，動作又慢，不清楚現實情況或是不知道怎麼回應。」

直到美國確診病例超過50人，白宮才似乎重新採納民主黨人的建議，準備回頭提出經費請求。部分媒體指出，川普政府提出的經費要求可能約10億美元（約新台幣303億元），但這筆大數字對一些專家而言仍然不夠。

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