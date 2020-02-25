好萊塢大咖淫魔製片「性侵罪名成立」！　最重入獄29年

▲哈維溫斯坦「風流」一世，晚年難保。（圖／路透）

中央社／記者尹俊傑

影壇大亨哈維溫斯坦性侵案今天判決出爐，兩項性犯罪罪名成立，最重恐入獄29年，「#我也是」運動打了一場勝仗。但最嚴重的掠奪性性侵罪名不成立，讓他躲過終身監禁。

哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）兩年多前遭數十名女性指控性行為不當，掀起「#我也是」（#MeToo）反性騷與反性侵活動浪潮。紐約檢方起訴罪名聚焦其中兩名女性指控，位於曼哈頓下城的紐約州最高法院今年1月上旬開庭審理。

歷經6週庭審、6名女性出庭作證，陪審團最終判決哈維溫斯坦三級強姦、一級不法性行為罪名成立，另3項罪名不成立，包括一級強姦與最重可判無期徒刑的掠奪性性侵（predatory sexual assault）。

▲哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）因性侵等罪嫌被起訴，紐約、洛杉磯兩頭跑。（圖／達志影像／美聯社）

哈維溫斯坦三級強姦罪名成立，意味陪審團認定他在2013年違背女星潔西卡曼恩（Jessica Mann）意願與她發生性關係，但未使用肢體暴力或以言語威脅傷害她，因此一級強姦罪名不成立。

即使如此，哈維溫斯坦仍面臨5年至29年刑期。法官柏克（James Burke）當庭諭令哈維溫斯坦還押，等候3月11日刑期宣判，未接受哈維溫斯坦以醫療理由返家的要求。

紐約時報報導，哈維溫斯坦聆聽判決時態度鎮定，3度對身旁的委任律師說「我是清白的」。他出法院時被上銬，看起來有些吃驚，最後在兩名法庭人員押解下前往看守所。

華爾街日報報導，67歲的哈維溫斯坦性侵案僅部分罪名成立，但他可能面臨長期監禁，對「#我也是」運動而言仍是一場勝仗。

哈維溫斯坦與胞弟鮑柏（Bob Weinstein）1979年創立米拉麥斯影業（Miramax），曾出品「英倫情人」（The English Patient）、「莎翁情史」（Shakespeare in Love）等名片，在獨立製片界享有盛名，也讓哈維溫斯坦在好萊塢擁有呼風喚雨的地位。

一切在2017年變調。紐時與「紐約客週刊」（The New Yorker）當年刊載艾希莉賈德（Ashley Judd）等女星指控哈維溫斯坦性行為不當的文章，促使愈來愈多女性出面，激起「#我也是」運動浪潮，哈維溫斯坦就此形象全毀。

哈維溫斯坦在紐約面臨的刑事指控聚焦兩名女性控訴。潔西卡曼恩指控哈維溫斯坦2013年在一家飯店強暴她，曾任製作助理的梅麗安海莉（Miriam Haley）則控訴哈維溫斯坦2006年強行對她口交。

HBO影集「黑道家族」（The Sopranos）女星安娜貝拉席歐拉（Annabella Sciorra）也出庭作證，指控哈維溫斯坦曾在1990年代強暴她。她的證詞攸關哈維溫斯坦是否從事掠奪性性侵，這項罪名不成立，意味陪審團對安娜貝拉席歐拉的控訴存疑。

哈維溫斯坦性侵案在紐約開庭後，洛杉磯檢方也以性犯罪罪名起訴，指控他2013年2月強暴、性侵兩名女子。哈維溫斯坦如遭定罪，最重將遭監禁28年。