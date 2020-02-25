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義新冠肺炎7死「確診飆到228例」　鑽石公主號美籍旅客再18例…全美53人染病

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,義大利,威尼斯。（圖／路透）

▲義大利度過一個尋常周末後，突然變世界前3疫情嚴重國家。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

新冠肺炎疫情在西半球逐漸升溫，美國疾病管制與預防中心（CDC）24日指出，全美累積53例，境內14例，鑽石公主號歸國的旅客則增至39例；義大利在歷經接連爆增確診病例之後，不到24小時內，已有4人病逝，總共8起死亡病例。

綜合外電報導，CDC證實境內新增14起感染病例，最新通報的2名患者，分別來自加州的洪堡（Humboldt County），以及沙加緬度（Sacramento County）。CDC上周五（21日）指出，當局已經準備面對境內出現社區群聚感染，若發生的話，可能進一步關閉學校和暫停商號營業。

▲▼美國政府專機撤離鑽石公主號上的國民。（圖／路透）

▲鑽石公主號上成功會到美國本土的國民，染病數累計39例。（圖／路透）

義大利方面，23日激增73名確診病例、累計3死後，接下來24小時內，新增病例翻倍再暴增，截至24日，已達到至少228例確診，7人死亡。令人憂心的是，面對國內爆發群聚感染的現象，義大利當局仍為發現至關重要的「零號患者」，難以釐清和控制最初感染源的情況下，疫情擴大範圍的預測更加困難。

中國武漢爆發的新冠肺炎至今已擴散至全球32國，官方累計確診病例突破7.7萬例，死亡至少2200人，對全球經濟、文化、旅遊等活動造成重大影響。不過WHO秘書長譚德塞認為，中國控制疫情的方式值得稱許，各國官員和媒體應該小心「全球大流行」（Pandemic）的使用，「這個病毒有潛力發展成全球大流行嗎？當然有。已經發生了嗎？以我們的評估，還沒有。」

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