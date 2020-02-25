須快速精準投放！中國人行祭出1.3兆專項再貸款　專家：是救急、救命的

▲中國人民銀行祭出3000億元人民幣（約新台幣1.3兆元）救急。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸國務院聯防聯控機制24日召開的新聞發布會上，中國人民銀行金融市場司副司長彭立峰表示，日前祭出的3000億元（人民幣，下同）專項再貸款政策是暫時的，目的是救急、救命的，所以必須快速精準投放出去。

綜合陸媒報導，現場有記者問及當前不少金融機構積極主動向受疫情影響較大的餐飲企業提供了一些信貸方面的資金支持，部分企業獲得融資的金額比較大，利率相對比較低。請問這些是否全部都是央行專項再貸款資金？人民銀行是否還有其他的支持措施或者手段幫助抗擊疫情和推動企業復工復產？

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彭立峰表示，當前，金融支持疫情防控和企業復工復產工具還是比較多的，經過初步梳理大概有四個層次，首先，祭出3000億元專項再貸款政策。由於利率非常優惠加上有財政貼息，「可以說這個政策是暫時的政策，3000億元是救急、救命的，必須快速精準投放出去，所以它的支持範圍非常嚴格，相對來說它的支持面也比較窄。」

彭立峰提到，第二，對企業現存的債務進行接續。受疫情影響，很多企業特別是中小企業經營比較困難，經營現金流受到一些影響，但企業的債務存量非常大，每個月都有上萬億元的檔期，如果這個時候要企業還款付息，就有可能導致它的資金鏈斷裂。所以，對於因為疫情影響出現還款困難的企業，銀行要給予展期或者繼貸，以緩解迫在眉睫的換款付息的壓力。

他進一步解釋加大信貸的增量支持。現在，全國防控疫情的形勢取得了積極的進展，企業也在抓緊復工復產，企業要進口原料，發工資，不僅存量的債務需要接續，還有新增的資金需求，對於這方面的需求，會綜合運用普惠型政策分布面比較廣的優勢，激勵銀行向企業提供增量的資金支持，同時引導銀行降低貸款利率，減免服務費用，減輕銀行的財務壓力。

最後，彭立峰指出，第四，優化信貸結構，提高服務利率。通過增大信用貸款和中長期貸款的投放，提高資金支持的質量，資金支持不僅要有數量，還要有質量。同時，我們也要求銀行簡化流程，下放審批權限，提高服務效率，使企業能夠盡快、儘早地取得資金。

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