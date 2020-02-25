　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台負壓隔離床剩300床　上百隔離醫院備戰中…疫情擴大就啟動

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲醫院,門診,掛號,領藥,輪椅,排隊領藥,老年,生病,病房,走廊,健保,醫療,終生照護（圖／姜國輝記者攝）

▲台灣共有1100床負壓病床，但目前只剩300張空床。（示意圖／姜國輝記者攝）

記者柯振中／綜合報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，中央流行疫情指揮中心時刻備戰，全台共有1100床負壓病床，但目前只剩下300張空床，若疫情持續擴大，指揮中心將啟動應變機制，將全台分成6區，分流患者。

負壓隔離病房是空氣管制房間，只有外部空氣可以流入，內部的空氣會透過抽氣孔抽出，透過封館集中到頂樓，再進行過濾、滅菌。李綜合醫院副院長鄭裕文解釋，為了不跟其他病房合在一起，負壓隔離病房擁有獨立空調，內部氣體會透過負壓抽氣設備抽走。

請繼續往下閱讀...

根據數據統計，全台負壓隔離病房有1100床，但目前只剩下300張床位是空著，萬一疫情擴大，負壓隔離床不夠使用，就必須啟動應變機制。對此，中央流行疫情中心也已做好準備。

▲醫院,嬰兒室,孕婦,新生兒,產房,早產兒,探病（圖／記者姜國輝攝）

▲一旦疫情擴大，中央將啟動應變醫院。（圖／記者姜國輝攝）

根據衛福部公告，衛福部目前將台灣分成5區，分別為北區、中區、南區、高屏區以及東區，每區都設有應變醫院以及隔離醫院，一旦出現大規模確診，就會啟動應變醫院。

公告內容列出所有的應變醫院及隔離醫院，其中北區共有10間應變醫院、中區共有3間、南區4間、高屏3間、東區2間；隔離醫院則有上百間，都是為了疫情做準備，若發生狀況，就能馬上應變。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～

ET快訊
兒童口罩購買放寬！不限單雙號、每次最多可持3張健保卡代購
快訊／再增1例新冠肺炎！案27孫子確認感染　國內累積31例
LIVE／血友病童母子一採結果今出爐　指揮中心最新說明
姐，我不想死！武漢萬家宴掀「恐懼旋渦」…居民揭真相：百年傳統
李興文剃頭出家！兒露面曝官司進度　吳宗憲當場糾正
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

豬價創10年新低「還要從巴拿馬進口」　農委會：16年來沒有輸台過

義大利新冠肺炎229人確診6死亡　指揮中心提升旅遊建議至「警示」

兒童口罩購買放寬！不限單雙號、每次最多可持3張健保卡代購

快訊／再增1例新冠肺炎！新北父子染疫再傳孫子　國內累積31例

又有「8名居家檢疫亂跑」各罰1萬　台北市衛生局累計開罰65人！

第1位進入NASA重要會議室的女性！凱薩琳強森逝世享嵩壽101歲

客人阿姨「介紹正妹獨生女」　單身哥曝超悲下場！網笑暈：根本騙禮金

未到彰化縣府教育處報到「隨班附讀」　台商子弟被請出校門

試戴的耳環消失！店員笑臉問「滑到包包裡了？」　結局惹怒她：還不道歉

台灣剩雲林、金馬沒去過…他問「前者值得去嗎？」　網推：光吃就排滿行程

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

破水後心跳不穩！改緊急剖腹產　歷經流產、試管...她見寶寶秒淚崩

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

防新冠肺炎！「搭飛機」必注意6件事　酒精托運不超過2公升、選靠窗座位

貪食汪見餅乾「口水瀑布」洩洪 才剛吃飽...飼主笑：是有多餓啦

豬價創10年新低「還要從巴拿馬進口」　農委會：16年來沒有輸台過

義大利新冠肺炎229人確診6死亡　指揮中心提升旅遊建議至「警示」

兒童口罩購買放寬！不限單雙號、每次最多可持3張健保卡代購

快訊／再增1例新冠肺炎！新北父子染疫再傳孫子　國內累積31例

又有「8名居家檢疫亂跑」各罰1萬　台北市衛生局累計開罰65人！

第1位進入NASA重要會議室的女性！凱薩琳強森逝世享嵩壽101歲

客人阿姨「介紹正妹獨生女」　單身哥曝超悲下場！網笑暈：根本騙禮金

未到彰化縣府教育處報到「隨班附讀」　台商子弟被請出校門

試戴的耳環消失！店員笑臉問「滑到包包裡了？」　結局惹怒她：還不道歉

台灣剩雲林、金馬沒去過…他問「前者值得去嗎？」　網推：光吃就排滿行程

中職／桃猿主場美食街推陳出新　米其林一星美味進駐

豬價創10年新低「還要從巴拿馬進口」　農委會：16年來沒有輸台過

義大利新冠肺炎229人確診6死亡　指揮中心提升旅遊建議至「警示」

台股盤中由黑翻紅　收盤小漲5點收復11,500點　

美國CDC仍將台灣列社區感染　外交部：已提資料交涉希望更正

管制口罩掃到外國旅客！波蘭籍旅客3千多片口罩遭扣留　外籍客中最大案

兒童口罩購買放寬！不限單雙號、每次最多可持3張健保卡代購

快訊／再增1例新冠肺炎！新北父子染疫再傳孫子　國內累積31例

瑞銀：中國大陸iPhone需求1月下滑28%　2月恐怕更嚴重

中職／樂天桃猿新洋投報到！霸能今投入春訓

生活熱門新聞

血友病童母子搭機回台！父親說話了

潛伏期長達27天才確診　前SARS指揮官：現在沒旅遊史完蛋啦

網算數學學測「選填A題」崩潰：根本國小程度

26家廠商組「口罩國家隊」秘密基地曝　120人拚60條產線

今飆30度兩波變天　「下周冷空氣南衝可能個位數低溫」

血友病童母子　住進負壓隔離病房

3月瘋媽祖照常vs.停辦　專家3建議

藥局買口罩　開袋噴出「刺眼夕陽光」

他問：口罩變好買了？一票網同感

旅遊疫情建議「第一、二級」國家返台也自主管理

血友病童母子駛出　直達醫院檢疫

網瘋傳「假腳涼鞋」喊可怕！內行人痛揭真相

19例讓政府狂抓白牌　同業司機崩

葉金川：比起SARS我更怕新冠病毒

更多熱門

相關新聞

新冠肺炎全民來獵巫？ 習近平急推生物安全法 醫護禁出國 如何補償？｜行動法庭 第53集

新冠肺炎全民來獵巫？ 習近平急推生物安全法 醫護禁出國 如何補償？｜行動法庭 第53集

新冠肺炎不斷擴散，全球確診案例高達七萬五千人以上，死亡人數接近二萬四千多人，我們台灣在防疫政策上，做得相當不錯，但畢竟新冠肺炎是新興傳染疾病，傳染率和致死率都非常高，在這種恐懼氣氛瀰漫之下，為了要阻斷傳染的可能性，最近社群和鄉民熱烈討論，要不要公開確診者的個人資訊，還有疫情指揮中心下令禁止醫護人員出國等，都引起各方爭論，行動法庭今天邀請中華民國律師公會全聯會理事傅馨儀律師、台北市醫師公會委員王建人醫師、台北市醫師職業工會秘書長廖郁雯一起來討論。

萬家宴掀恐懼旋渦　居民淚揭真相

萬家宴掀恐懼旋渦　居民淚揭真相

釜山爆發疫情　世桌團賽延期到6月

釜山爆發疫情　世桌團賽延期到6月

疫情蔓延！星展推8分鐘線上信貸申請

疫情蔓延！星展推8分鐘線上信貸申請

全家搶攻宅經濟　「日本最夯超級食物」商機上看1億元

全家搶攻宅經濟　「日本最夯超級食物」商機上看1億元

關鍵字：

武漢肺炎新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

身分證238中2碼　天賜百匯享折扣

女國中生頂樓徘徊　墜16F亡

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　媽送醫不治

謝和弦被爆「前女友是成語蕎」！煽情告白曝：妳讓我欲死欲仙

王陽明女兒「氣質中文名」網狂推

血友病童母冷笑吐心聲　揭幕後黑手

血友病童母子搭機回台！父親說話了

《迫降》金正鉉曾對少時徐賢擺臭臉：錯就是錯

吳宗憲：Lulu是被離開《大熱門》！

百萬人瘋媽祖遶境！靈媒「34字戳破盲點」

台商寫信給蔡英文！籲暫時關閉國門

隋棠1歲兒摔下1.3m高床「鎖骨斷成兩截」！

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

謝和弦「吞點燃的火柴」2分鐘失控片嚇壞網

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面