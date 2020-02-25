全台負壓隔離床剩300床　上百隔離醫院備戰中…疫情擴大就啟動

▲台灣共有1100床負壓病床，但目前只剩300張空床。（示意圖／姜國輝記者攝）

記者柯振中／綜合報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，中央流行疫情指揮中心時刻備戰，全台共有1100床負壓病床，但目前只剩下300張空床，若疫情持續擴大，指揮中心將啟動應變機制，將全台分成6區，分流患者。

負壓隔離病房是空氣管制房間，只有外部空氣可以流入，內部的空氣會透過抽氣孔抽出，透過封館集中到頂樓，再進行過濾、滅菌。李綜合醫院副院長鄭裕文解釋，為了不跟其他病房合在一起，負壓隔離病房擁有獨立空調，內部氣體會透過負壓抽氣設備抽走。

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根據數據統計，全台負壓隔離病房有1100床，但目前只剩下300張床位是空著，萬一疫情擴大，負壓隔離床不夠使用，就必須啟動應變機制。對此，中央流行疫情中心也已做好準備。

▲一旦疫情擴大，中央將啟動應變醫院。（圖／記者姜國輝攝）

根據衛福部公告，衛福部目前將台灣分成5區，分別為北區、中區、南區、高屏區以及東區，每區都設有應變醫院以及隔離醫院，一旦出現大規模確診，就會啟動應變醫院。

公告內容列出所有的應變醫院及隔離醫院，其中北區共有10間應變醫院、中區共有3間、南區4間、高屏3間、東區2間；隔離醫院則有上百間，都是為了疫情做準備，若發生狀況，就能馬上應變。

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