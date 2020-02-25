　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

米蘭醫院添1死！義大利增至6人死亡　新冠肺炎確診達228例

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,義大利。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利新冠肺炎疫情急速升溫。圖為米蘭大教堂。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

義大利媒體24日報導，義大利當天新增1名死亡病例，死者為80歲男子，病逝於米蘭薩科醫院（Sacco Hospital）。此外，義大利國內通報確診個案已經超過220例大關，但至今仍未發現「零號患者」，難以預測疫情擴散範圍。

義大利安莎通訊社（ANSA）報導，第6名死亡病例居住在倫巴底大區卡斯蒂廖內達達（Castiglione d'Adda），於上周四因心臟病被送入位於洛迪省的醫院，正巧與義大利境內首例的38歲男子同一天入院。

該名80歲男子隨後被送入加護病房，確診感染新冠病毒後又被轉送米蘭薩科醫院，不幸於該院病逝，成為義大利境內第6名死亡患者。另外，先前傳北部城鎮布雷西亞（Brescia）一家醫院有癌症患者感染新冠病毒後去世，使義大利死亡人數增至7人，但倫巴底大區當局已經否認此事。

另據義大利國家電視台（RAI）報導，義大利境內已經通報至少228例確診。根據公告，其中172例出現在倫巴底大區、另外32例出現在威尼托大區，為義大利確診數最多的兩個行政區。此外，艾米利亞-羅曼尼亞大區有18例、皮埃蒙特和拉吉歐大區則各有3例。

義大利疫情快速失控，境內累積確診數已經躍升至世界第三多，僅次於南韓和中國大陸。義大利民防部門首長波瑞里（Angelo Borrelli）23日直言，擔心無法確認「零號病人」身份，難以預測疫情走向。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～

ET快訊
幕後／本來已啟動「2次千里送藥」　對岸突放行血友病童返台
遭謝和弦狠嗆「荷蘭血統哪來的」　Keanna忍一天發聲了
血友病母子飛抵國門！名嘴傻眼「昨晚是在呼喚幹嘛？」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

米蘭醫院添1死！義大利增至6人死亡　新冠肺炎確診達228例

日本石川縣新增2例「新冠肺炎」確診　境內累積4例

東奧組委會回應新冠肺炎：強行突破！　讓奧運成功「才是媒體的責任」

新加坡基督生命堂再爆一例　公告：你們可以放心，我已經勝了世界

醫生可用電話開處方　日本政府擬措施讓輕症者在家休養

馬來西亞元首接受馬哈迪辭職！　同時任命他為「過渡首相」

不斷更新／新加坡累積確診90人　義大利出現第5名死者

「邪教毒窟」爆發恐擴散南韓全境！大邱政府：新天地1200教徒出現症狀

快訊／新加坡再添1例「新冠肺炎」確診　累積確診90例

美牛衝開中國大門！　中國海關總署：解除進口「美國牛肉」相關限制

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

破水後心跳不穩！改緊急剖腹產　歷經流產、試管...她見寶寶秒淚崩

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

防新冠肺炎！「搭飛機」必注意6件事　酒精托運不超過2公升、選靠窗座位

貪食汪見餅乾「口水瀑布」洩洪 才剛吃飽...飼主笑：是有多餓啦

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

米蘭醫院添1死！義大利增至6人死亡　新冠肺炎確診達228例

日本石川縣新增2例「新冠肺炎」確診　境內累積4例

東奧組委會回應新冠肺炎：強行突破！　讓奧運成功「才是媒體的責任」

新加坡基督生命堂再爆一例　公告：你們可以放心，我已經勝了世界

醫生可用電話開處方　日本政府擬措施讓輕症者在家休養

馬來西亞元首接受馬哈迪辭職！　同時任命他為「過渡首相」

不斷更新／新加坡累積確診90人　義大利出現第5名死者

「邪教毒窟」爆發恐擴散南韓全境！大邱政府：新天地1200教徒出現症狀

快訊／新加坡再添1例「新冠肺炎」確診　累積確診90例

美牛衝開中國大門！　中國海關總署：解除進口「美國牛肉」相關限制

大甲媽遶境3/19起駕　鎮瀾宮副董鄭銘坤：若「封城」就不辦

癌症患者更容易染新冠肺炎！鍾南山團隊提醒醫生密切關注：會惡化更快

台灣藝術球大師林啟明　勇闖美國世界藝術球奪冠

劉真葉克膜不能裝太久！　台心臟權威親解「人工心臟」…3機器求活命換心

「最美趙敏」近距離素顏照曝光！　網全看傻…撞臉2女星

米蘭醫院添1死！義大利增至6人死亡　新冠肺炎確診達228例

NB Fresh Foam X緩震新里程　台灣限定款專屬女孩春漾時刻

嫩模緊抱雙腿驚見「神秘黑點」！巨球擠出超深豪溝…網鼻血狂噴：麻煩衛生紙

是狗還是貓？根本漫畫裡走出來的角色　灰色寵物界新星征服網友

受新冠肺炎影響！　玄彬「新電影團隊被禁入境」開拍全喊卡

媽狂掀被子叫醒「賴床柴」 汪氣噗噗拉回去：別吵我！

國際熱門新聞

大邱：新天地教會1200教徒出現症狀

更／日本累計850例　義大利5死

馬哈迪請辭獲准　任命為過渡首相

東奧組委會回應新冠肺炎：強行突破

新加坡基督生命再爆一例　發公告安撫信眾

日本石川縣新增2例「新冠肺炎」確診

吃下埋14個月的麥當勞　他作嘔：沒想像的糟...

美國土安全部「吹哨人」身亡

即／義大利5死　確診增至219人

即／東京再添3例確診　累計32人

即／南韓再添1死70確診　累計833例

新天地教會：我們是最大受害者

義大利增至6死　確診達228例

日本醫生用電話開處方　輕症者在家休養

更多熱門

相關新聞

受新冠肺炎影響！玄彬新電影團隊被禁入境

受新冠肺炎影響！玄彬新電影團隊被禁入境

韓星玄彬因為《愛的迫降》成為許多女粉絲心目中的「夢幻男友」，新戲落幕沒多久，即傳出即將與影帝黄晸玟合作電影《交涉》，電影原訂3月末在約旦開鏡，但由於新冠肺炎在全球擴散，約旦已禁止韓國人入境，電影拍攝計畫也因而受阻。

台商寫信給蔡英文！籲暫時關閉國門

台商寫信給蔡英文！籲暫時關閉國門

福原愛刪武漢加油被譙爆！親揭真相

福原愛刪武漢加油被譙爆！親揭真相

疾管署討論媽祖遶境喊卡　高嘉瑜批：霸氣呢？

疾管署討論媽祖遶境喊卡　高嘉瑜批：霸氣呢？

幕後／本來已啟動「二次千里送藥」　對岸出奇招放行血友病童

幕後／本來已啟動「二次千里送藥」　對岸出奇招放行血友病童

關鍵字：

武漢肺炎新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19義大利疫情

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

身分證238中2碼　天賜百匯享折扣

血友病童母子搭機回台！父親說話了

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

謝和弦「吞點燃的火柴」2分鐘失控片嚇壞網

快訊／美股開盤大崩！道瓊「狂瀉千點」

血友病母子將抵國門！黃創夏傻眼

吳宗憲：Lulu是被離開《大熱門》！

女子疑染新冠肺炎離家出走　竟成浮屍

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

血友病童母子駛出　直達醫院檢疫

遭謝和弦狠嗆！正宮Keanna：我還是活得好好的

上司偷吃下屬妻　傳訊「我結紮了」狂衝刺

正宮Keanna直播剛結束！謝和弦曬打拳照酸：教別人A贍養費

幕後／本來已啟動「二次千里送藥」　對岸出奇招放行血友病童

《迫降》金正鉉曾對少時徐賢擺臭臉：錯就是錯

更多

最夯影音

更多
連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面