東奧組委會回應新冠肺炎：強行突破！　讓奧運成功「才是媒體的責任」

▲東奧組委會回應新冠肺炎「強行突破」，照片為主持人夏目三久與福澤朗，非組委會官員。（圖／翻攝自ミスターK twitter）



記者林彥臣／綜合報導

受到來自中國武漢的新冠肺炎（COVID-19）影響，日本截至24日已有848例確診、4人死亡，相關疫情也勢必影響在今年7月即將舉行的東京奧運，對此奧運組委會的官員在節目上回應新冠肺炎的影響表示，奧運將會「強行突破」，甚至直指讓奧運成功才是媒體的責任。

根據日本電視台（日本テレビ）的新聞節目「真相報道」（真相報道バンキシャ！）的2月23日的節目播出情報指出，東京都已經宣布取消500人以上的室內集會與大型集會，奧運組委會的官員對於東京奧運的評價是「強行突破」。曾經擔任過WHO菲律賓SARS顧問的高橋央認為，如果是來年也可以做的事，請延後或縮小辦理。

▲日本東京在新冠肺炎疫情後的現況。（圖／路透）



日本的體育作家新田日明也在看過這段節目後，投書Wedge Infinity雜誌上指出，奧運組委會的官員在節目上宣示，「即使面對新冠肺炎蔓延，奧運也會強行突破！」實際上組委會還有很多成員在談論這些不切實際的事。

投書中指出，組委會官員甚至在節目中說出這樣煽動性的言論，「你們知道東京奧運停辦 會有多大的經濟損失嗎？比起這個要如何讓奧運成功，才是日本媒體的責任義務吧！骰子已丟下，只能往前衝，聽天由命，如果戰勝病毒，成功舉辦奧運的話，不就能讓我們日本人歷史留名嗎！」

相關言論在推特上引發網友們的討論表示，「組委會只是在反社會」、「有人說奧運會「強行突破」，這樣的思維上次戰爭相同」、「組委會當中是否還有許多『強行突破派』，感染的擴大恐怕造成數以萬計的人死亡，相當於戰爭罪等級，說這話的人必須送去監獄」。

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