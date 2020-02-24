搶台商回流商機　元大靠3大引擎爭取資產逾1億元客戶新財管方案

▲元大銀行理財金融事業處資深副總經理陳媛珍（右）、元大投信資深副總經理吳宛芳（左）。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

搶台商資金回流商機，金管會針對上億元高資產客戶推出新財管方案，預計第2季正式上路。元大銀行今（24）日表示，元大集團擁有3大引擎，相對具有優勢，將會盡速提出申請，同時也預期客戶資產將會慢慢集中，有助於銀行業者為客戶提供更完善的資產配置。

為吸引台商資金回流，金管會日前預告「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法草案，針對上億元高資產客戶推出新財管方案，最快第2季上路，屆時符合資格的銀行可遞件申請。

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元大銀行理財金融事業處資深副總經理陳媛珍指出，金管會開放新財管方案後，元大會盡速提出申請，不過屆時要看主管機關所規範的條件、範圍有多大，將會積極爭取。

陳媛珍表示，台灣銀行太多，導致客戶往往會分散資產，因此銀行並不知道「客戶口袋有多深」，但新財管方案上路後，預期客戶資產將會慢慢集中，有助於銀行業者為客戶提供更完善的資產配置。

至於元大優勢為何，陳媛珍分析，相較於其他金控是以銀行為主，元大則有3大引擎，分別是銀行、證券、壽險，其中證券、投信位居業界前段班，搭配銀行通路優勢，據點多提升了便利性，還有其他成長空間，未來值得期待。

面對新冠肺炎來勢洶洶，陳媛珍認為，疫情對短期影響並不大，主要是台灣受惠於轉單效應，加上資金回流、高殖利率市場等議題帶動下，看好今年5G、蘋果新機等題材，預期相關產業今年營收成長可望達11%。

此外，元大銀行過去提供3大基金效益模組，包括定期、定價或複合自動轉入，這次新推「Fund + 3.0」，採用循環轉入法，不僅讓獲利的子基金能轉回穩健的母基金，更設計可在子基金修正下跌時，加碼轉入的智慧機制，也就是「逢低進場、逢高出場」，克服投資人追漲殺跌的人性弱點，輕鬆達到紀律投資操作。