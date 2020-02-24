　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

懷疑感染新冠肺炎！女子害怕傳染家人「離家出走」…10天後竟成浮屍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼橋。（圖／Pixabay）

▲女子懷疑自己感染新冠肺炎，害怕傳染給家人，因此離家出走，最後在橋下成為浮屍。（示意圖／Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情相當嚴重，大陸31個省分全都出現確診案例。四川一名劉姓女子因為接到消息，發現自己在確診患者出沒過的地方工作，懷疑自己染上疾病，也怕因此傳染給家人，選擇離家出走，沒想到，10天後竟成了浮屍。

綜合陸媒報導，這名罹難的劉姓女子住在四川德陽，與丈夫在市區的市場經營雜貨店，日前因為聽到鄰居說「某患者發病前曾前往該市場購物」，因此開始擔心自己染病，更害怕因此傳染給家人。

儘管家人不斷勸說，劉女仍感到相當擔心，就算已經前往醫院檢查，結果也一切正常，她仍心有餘悸。劉女12日凌晨3點起床，穿上棉襖、戴上口罩就出門，當時丈夫以為她是出門散心，沒想到早上5點仍沒有回家，感到事情不對勁，立刻出門尋找她的蹤跡，只能報警處理。

當地派出所得知事件，立刻開啟調查，救援隊也投入公益救援，但劉女出門時戴著口罩，導致搜索難度相當高。警方調查發現，劉女最後一次出現在監視器畫面是12日凌晨，當時劉女走上橋，接著消失在監視器的盲區。

▼女子的失蹤讓家人感到相當焦急，貼出尋人啟事。（圖／翻攝《今日頭條》）

▲▼女子懷疑自己感染新冠肺炎。（圖／翻攝《今日頭條》）

經過多天的搜索，救援隊員21日找到劉女行動的軌跡，開始沿線找人，但監視器只拍到劉女走上橋，在橋的中段行走，沒有走到入口，也沒有走到出口，因此感到相當奇怪。救援隊趕往事發的大橋，發現橋上的石頭欄杆出現灰塵被蹭掉的痕跡，周圍也有被踩踏的痕跡，研判劉女可能輕生，趕忙打電話給消防隊，要求放水、打撈。

經過幾個小時的搜索，當地消防水上救援隊發現了「疑似人體」，為了怕被病毒感染，消防隊員先穿上防護服，才前往將人體撈上岸。人體打撈上岸後，經過家屬辨認，確定是失蹤的劉女，而這也讓家屬感到相當悲痛。

對此，大陸中科院心理研究所副所長陳雪峰建議，在面對疫情時，一定要穩定情緒、理性分析，若真的無法放心，一定要主動尋求心理援助，才不會做出不理性的行為。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
連千毅蹲苦牢「心繫疫情」！緊急委託律師做這件事
吳宗憲：Lulu是被離開《大熱門》！代班名單驚見金鐘主持人
學測數學命題疏失「滿級分人數暴增」　大考中心主任請辭獲准
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

世衛首派專家團訪方艙醫院　衛健委：未來繼續加強合作

中西醫結合對抗新冠肺炎！北京衛健委：中醫藥治療總有效率為92%

潛伏期20天！陸女「武漢返鄉」確診　曾2度到同學家吃飯

做好線上教學！大陸教育部：疫情得到有效控制前大學生不返校

懷疑感染新冠肺炎！女子害怕傳染家人「離家出走」…10天後竟成浮屍

上海Costco人潮爆多遭約談　停賣「超夯商品」！顧客改買6支大雞腿

產業重傷　陸2月上旬乘用車銷量年減92%

不斷更新／香港「再加5確診」累計79宗！　呼籲避免前往日韓疫區

怒轟《華爾街日報》還不道歉　趙立堅：一意孤行就承擔後果

過度防疫及受不公平對待　陸文旅部籲：近期切勿前往美國旅遊

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

免用電腦！只要1台手機+1分鐘　iPhone專屬來電答鈴輕鬆自製

血友病童「藥不夠用」！母急求救　陳時中：已開藥可以用到3／28

價格超佛心！旗津「在地隱藏小吃」 大雞腿1隻40元他讚：根本搶便宜

音樂家長腦瘤...動手術左手恐失能 醫出奇招「開刀邊拉小提琴」續生涯

搶不到別緊張！3招教你輕鬆防疫 8步驟學會「DIY布口罩」、消毒液

世衛首派專家團訪方艙醫院　衛健委：未來繼續加強合作

中西醫結合對抗新冠肺炎！北京衛健委：中醫藥治療總有效率為92%

潛伏期20天！陸女「武漢返鄉」確診　曾2度到同學家吃飯

做好線上教學！大陸教育部：疫情得到有效控制前大學生不返校

懷疑感染新冠肺炎！女子害怕傳染家人「離家出走」…10天後竟成浮屍

上海Costco人潮爆多遭約談　停賣「超夯商品」！顧客改買6支大雞腿

產業重傷　陸2月上旬乘用車銷量年減92%

不斷更新／香港「再加5確診」累計79宗！　呼籲避免前往日韓疫區

怒轟《華爾街日報》還不道歉　趙立堅：一意孤行就承擔後果

過度防疫及受不公平對待　陸文旅部籲：近期切勿前往美國旅遊

台灣保育史上最慘案件！　​​東北角7海龜同天死亡被冲上岸

落實行動治理走訪土城區里長座談　侯友宜發「居家防疫關懷包」

世衛首派專家團訪方艙醫院　衛健委：未來繼續加強合作

中西醫結合對抗新冠肺炎！北京衛健委：中醫藥治療總有效率為92%

潛伏期20天！陸女「武漢返鄉」確診　曾2度到同學家吃飯

影／金融股值得存股嗎？　達人不建議

公股金控首家！確保業務不中斷　兆豐金啟動異地備援計畫

福德正神聖誕　土城埤林廣福宮獲贈「護國佑民」匾額

上司偷吃下屬妻…傳訊「我結紮了」火力全開沒在怕　綠帽夫一看崩潰

美國塔利班進入「減暴期」　29日可望進一步簽署和平協議

大陸熱門新聞

快訊／滯留在武漢外地人可出城了！

快訊／政策大轉彎！武漢下午宣布：取消「外地人可出城」

血友病母子「唯二」確定返台　涉台人士：其他台灣民眾「急找管道回家」

全家窩14天解除隔離！趴趴走13天…突發病確診

湖北醫師確診新冠肺炎…搶救無效離世

鑽石公主號返港首確診！豪宅男發燒38.2度「自行吞藥」

放屁傳染新冠肺炎　疾控中心解答

光頭男排隊口罩被扯下「猛揮拳」2女血濺櫃台

血友病童身份 陸委會澄清

大陸4醫生一天內走了！　發現通報數字疑點

習近平：以疫情為契機，壯大新興產業

天文學泰斗染新冠肺炎　孫女急尋血漿

女大生倒插蔥慘死下水道！真兇消失28年

救命藥再告罄　血友病童母籲快包機

更多熱門

相關新聞

韓國升第三級警告！旅行社退費懶人包

韓國升第三級警告！旅行社退費懶人包

韓國新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今（24日）宣布，韓國的旅遊建議提升至第三級警示，提醒民眾避免至當地所有非必要旅遊。雄獅旅遊宣布全數取消3月底前出發的團體，可樂旅遊則表示，針對韓國旅行團將扣除必要費用後，其餘全數退還旅客。

韓國旅遊警告升級　業者：安排26號前返台

韓國旅遊警告升級　業者：安排26號前返台

即／東京再添3例確診　累計32人

即／東京再添3例確診　累計32人

關鍵字：

武漢肺炎新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

陳時中背5657萬元債務…存款不到300萬

起底血友病童母！前外交官：取得國籍就離婚

謝和弦再開譙Keanna「荷蘭血統哪來」

醫事人員憤怒被禁出國　台大醫院工會：一年前就得排假

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

許孟哲婚後沒避孕「驗了就中」趙孟姿懷4個月女兒

劉仕傑道歉了！澄清「血友病童」消息來源

網美飛韓代購！返台住隔離病房「吐舌自拍」

海鷗叼玩肉色物　攝影師細看尬爆

黃安回台用80萬健保救命　4年後現況曝

血友病童母求救！王定宇怒：說謊

劉真傳拆葉克膜　若裝人工心臟「可多活8-10年」

許孟哲剛新婚要當爸了！ 　辣妻趙孟姿懷孕4個月

《鬼媽媽》首集就哭爆！金泰希死因揭曉

更多

最夯影音

更多
不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」
超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面