懷疑感染新冠肺炎！女子害怕傳染家人「離家出走」…10天後竟成浮屍

▲女子懷疑自己感染新冠肺炎，害怕傳染給家人，因此離家出走，最後在橋下成為浮屍。（示意圖／Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情相當嚴重，大陸31個省分全都出現確診案例。四川一名劉姓女子因為接到消息，發現自己在確診患者出沒過的地方工作，懷疑自己染上疾病，也怕因此傳染給家人，選擇離家出走，沒想到，10天後竟成了浮屍。

綜合陸媒報導，這名罹難的劉姓女子住在四川德陽，與丈夫在市區的市場經營雜貨店，日前因為聽到鄰居說「某患者發病前曾前往該市場購物」，因此開始擔心自己染病，更害怕因此傳染給家人。

儘管家人不斷勸說，劉女仍感到相當擔心，就算已經前往醫院檢查，結果也一切正常，她仍心有餘悸。劉女12日凌晨3點起床，穿上棉襖、戴上口罩就出門，當時丈夫以為她是出門散心，沒想到早上5點仍沒有回家，感到事情不對勁，立刻出門尋找她的蹤跡，只能報警處理。

當地派出所得知事件，立刻開啟調查，救援隊也投入公益救援，但劉女出門時戴著口罩，導致搜索難度相當高。警方調查發現，劉女最後一次出現在監視器畫面是12日凌晨，當時劉女走上橋，接著消失在監視器的盲區。

▼女子的失蹤讓家人感到相當焦急，貼出尋人啟事。（圖／翻攝《今日頭條》）

經過多天的搜索，救援隊員21日找到劉女行動的軌跡，開始沿線找人，但監視器只拍到劉女走上橋，在橋的中段行走，沒有走到入口，也沒有走到出口，因此感到相當奇怪。救援隊趕往事發的大橋，發現橋上的石頭欄杆出現灰塵被蹭掉的痕跡，周圍也有被踩踏的痕跡，研判劉女可能輕生，趕忙打電話給消防隊，要求放水、打撈。

經過幾個小時的搜索，當地消防水上救援隊發現了「疑似人體」，為了怕被病毒感染，消防隊員先穿上防護服，才前往將人體撈上岸。人體打撈上岸後，經過家屬辨認，確定是失蹤的劉女，而這也讓家屬感到相當悲痛。

對此，大陸中科院心理研究所副所長陳雪峰建議，在面對疫情時，一定要穩定情緒、理性分析，若真的無法放心，一定要主動尋求心理援助，才不會做出不理性的行為。

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