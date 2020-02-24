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超市龍頭全聯新人事佈局　林敏雄：「實體電商」今年中實現

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在台深耕的全聯福利中心，目前累計門市數已超過1000家，去年業績創下1300億元新高紀錄。圖為全聯董事長林敏雄。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲在台深耕的全聯福利中心，目前累計門市數已超過1000家，去年業績創下1300億元新高紀錄。圖為全聯董事長林敏雄。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者林淑慧／台北報導

全聯福利中心啟動未來廿年新佈局，力拚全面數位化。全聯董事長林敏雄今（24）日宣佈，全聯於2020年啟動「20+20」全面升級計畫，繼推出自有支付工具「PX Pay」與電商平台「PX GO！」後，實體電商預計於今年中實現，為全聯數位轉型三部曲完成最後一哩路。

林敏雄去年啟動全聯數位轉型三部曲計畫，定調「最在乎消費者感受」的全聯，要在下一個十年發展「行動支付」；向來堅持堅持「低價」、「微利」經營策略的他，為達成數位轉型，今天更宣佈新的人事佈局，由執行長謝健南擔任副董事長，負責企業規劃方向，營運長蔡篤昌則擔任總經理，為全聯邁向下一個廿年奠基。

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為讓下一個20年走得更穩健，全聯除今年中將實現數位轉型最後一哩路的「實體電商」外，謝健南日後將負責建立集團資源共享平台，持續發揮專長提供更高層面建議，而蔡篤昌則全權負責營運相關業務。期望透過彼此專業與工作默契，讓組織充分橫向溝通，協助全聯下一個20年再創高峰。

展望未來，全聯表示，將透過制度化、系統化、在地化，繼續在零售業界建立標竿，並落實「公益賣場」願景，形成一種善的循環，成為台灣人生活中的一股正能量。

在台深耕的全聯，目前累計門市數已超過1000家，去年業績創下1300億元新高紀錄；受惠於「麵包、蛋糕甜點、咖啡」三大明星商品，來客數持續成長，可望挹注今年營收續創新高。

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