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股市資金動能足　1月證券劃撥存款餘額再寫新高　

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▲▼ 新台幣,台幣,現金,鈔票,銀行,匯市。（圖／路透）

▲ 市場資金充足，有利股市行情發展。（示意圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

央行今（24）日公布109年1月金融情況，109年1月日平均貨幣總計數M1B及M2年增率分別上升為7.61%及4.6%，主要受資金匯入之影響。

1月M1B年增率7.61%，為2019年4月（M1B年增率7.65%）以來新高；1月M2年增率4.6%，則為2016年7月（M2年增率4.7%）以來新高。央行官員表示，M1B、M2年增率增加，主要是受到農曆春節季節性因素影響，外匯存款、通貨淨額、活期儲蓄存款皆有成長。

請繼續往下閱讀...

另外，M1B、M2月增率分別為1.6%及0.9%，均較108年12月為高。

109年1月準備貨幣日平均數為4兆4,591億元，較108年12月增加1,713億元。其中，流通中通貨（通貨發行額扣除央行庫存現金）受農曆春節前資金需求轉強影響，增加2,992億元，金融機構存放本行準備金則減少1,279億元。109年1月日平均準備貨幣年增率為9.38%，較108年12月之7.08%上升2.3個百分點，主要因1月適逢農曆春節，通貨需求較高所致。

根據央行統計之全體貨幣機構存款數據顯示，1月外匯存款餘額為6兆2,864億元、改寫新高紀錄。央行指出，外資1月淨匯入12.9億美元，部分為企業匯回國外貨款發放年終獎金、或作其他資金調度用途；此外，因1月新台幣匯率強勢，也有部分民眾將新台幣轉換成外幣存款。而外匯存款年增率8.51%，為2018年7月（年增率10.32%）以來新高。

象徵散戶資金的證券劃撥存款餘額為2兆960億元，續創新高紀錄。央行官員指出，因1月份加權股價月平均、股市成交值日平均皆處於相對高水位，股市資金動能無虞、證券劃撥餘額持續創高。

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