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每周評估旅遊國家疫情狀況　「勤洗手+噴酒精」戴口罩才有用

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▲▼ 新冠肺炎,武漢肺炎,肺炎,口罩,義大利。（圖／達志影像／美聯社）

▲在義大利街頭上人人都戴著口罩。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，許多要出國的民眾紛紛取消機票。世界衛生組織（WHO）表示，健康民眾除非是需要照顧疑似感染新冠病毒的患者，否則不需要戴著口罩，搭飛機時也一樣，但如果出現咳嗽或是打噴嚏的症狀就必須戴著口罩。各國的政府都會在官方網站上更新疫情最新消息，若要出國的民眾可以留意一下。

綜合外媒報導，美國聯邦疾病防治中心（CDC）建議，「美國民眾取消所有非必要前往中國的行程。」紐約市西奈山醫療體系（Mount Sinai Health System）傳染病預防醫務主任卡明斯（Bernard Camins）表示，「民眾應每天或至少每周評估旅程，但若是準備前往的國家無確診個案，則可以放心準備出發。」

洛杉磯加州大學（UCLA）公共衛生與災難中心主任艾森曼（David Eisenman）表示，「民眾必須加倍小心，確實執行每天都該做防疫措施，使用肥皂勤洗手，生病的民眾應避免接觸他人，盡量待在家中並接受治療。」艾森曼與其他醫師指出，從醫學角度來看，「目前沒有理由取消前往只有零星個案或無人確診感染新冠病毒的國家旅遊。」

▲新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,伊拉克。（圖／路透）

▲伊拉克民眾進出場所內配合量體溫。（圖／路透）

若像是新加坡或泰國等地，國內有確診個案，但沒有證據顯示爆發大規模社區傳染的情形，疫情也還沒失控的國家，卡明斯表示，「一般民眾要接觸到被感染的患者機率很低，除非是醫護人員」，目前旅行的黃金法則是，「生病就待在家不要出門，就算只是輕微的小感冒也要戴著口罩，避免與他人接觸。」

WHO在口罩的選擇、使用和丟棄的指導原則中也指出，「只有在經常使用酒精擦拭或用肥皂洗手的同時，戴口罩才能有效的防疫。」一般的旅遊保險不會理賠因「全球醫療危機」而取消的飛機航班，因此民眾可以購買「無理由取消」（cancel for any reason）政策的旅遊保險，但是金額較高，而且只會支付50%到75%的金額，還必須是起飛日的前48小時以上取消的航班。

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