台德簽訂跨境監理合作　台灣金融業赴德設據點更便利

▲金管會主委顧立雄（左）、德國在台協會副代表施碧娜（中）及德國聯邦金融監理總署代表（右）20日進行監理合作文件交換儀式。（圖／金管會提供）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（24）日宣布，已與德國簽訂「台德加強雙邊銀行業及保險業之跨境監理合作」，以強化兩國跨境金融監理發展，也是金管會簽署所簽署的64份金融監理合作文件。

金管會積極與各國加強跨境監理合作，再獲具體成果。金管會主委顧立雄20日與來訪的德國聯邦金融監理總署（BaFin）官員進行文件交換儀式，深化雙方監理合作奠立基礎。

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金管會表示，BaFin是德國的金融監理機關，也是歐洲主要的金融監管機關之一，隸屬於德國聯邦財政部的獨立聯邦機關，負責銀行、證券期貨及保險業的監理，而監理對象包括銀行、保險公司以及證券業者。

金管會證券期貨局前身「財政部證券暨期貨管理委員會」曾在1997年與「法蘭克福證券管理委員會」（後併入BaFin）簽訂證券業監理合作備忘錄。金管會指出，由於雙方銀行及保險業已互設據點，台德雙邊金融往來日益密切，因此積極推動與BaFin洽簽銀行業與保險業監理合作文件，以完備台灣與德國金融跨境監理合作範疇。

德國銀行業在台設有1分行及1代表人辦事處，台灣在德則有1代表人辦事處；德國保險業在台設有1子公司、1分公司、2聯絡處。金管會說，這次簽署對加強台灣與德國金融監理機關的金融監理合作，以及協助台灣金融業赴德國設立據點，具有正面實質效益。

金管會進一步說明，這項合作文件主要內容，包括申請核照、行政裁罰等資訊交換、召開雙邊會議、打擊金融犯罪、危機通知、實地檢（訪）查協助、資訊保密等一般監理合作項目。

根據統計，到目前為止，金管會已與39個國家或地區的60個機關，簽署64份金融監理合作文件，未來仍將持續加強與各國金融監理機關的雙邊監理合作，以協助我金融業海外布局，確保金融機構穩健經營。