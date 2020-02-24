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保德信人壽將出售　中華信評調整為「信用觀察負向」

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▲▼中華信評。（圖／記者吳靜君攝）

▲中華信評。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

中華信評今（24）日發布報告，表示美商保德信金融集團評估國際事業的經營策略，將會調整台灣子公司保德信人壽的定位，其中包含出售計畫，對於保德信人壽的支持將會減少，因此將保德信人壽的評等置入「信用觀察負向」狀態。

中華信評認為，這項潛在的策略修正會增加保德信人壽維持在全球保德信集團的角色不確定性。

請繼續往下閱讀...

中華信評認為，雖然目前保德信人壽並無財務壓力，但是面臨現在變動的狀況，母公司會給予保德信台灣子公司的支持變得很少，這也是信評公司會進一步觀察的地方。

中華信評接下來3個月內將就保德信人壽集團地位調整後可能造成的潛在影響進行分析評估後，解除該公司評等是否維持在信用觀察負向狀態，包含未來潛在買家以及美商保德信金融集團未來是否還會繼續為保德信人壽提供支持的態度。

若經評估後認為，美商保德信金融集團將退出台灣市場的可能性提高，進而削弱了保德信人壽符合母集團策略發展需要的程度，可能會將保德信人壽的評等向下調降 1 個或更多個評等級距。

若中華信評評估後認為，保德信人壽將可繼續獲得來自母集團及時且持續提供的支持，而且保德信人壽在母集團中的成員地位仍維持在中華信評認定的高度策略性等級，則中華信評將會確認保德信人壽的評等。

中華信評將保德信人壽長期發行體信用評等是「twAAA」但是信用評等與財務實力評等置入「信用觀察負向」狀態。

▼台灣保德信人壽總經理麥尚恩（Sean McLaughlin）。（圖／保德信人壽提供）

▲台灣保德信人壽總經理麥尚恩（Sean McLaughlin）。（圖／保德信人壽提供）

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