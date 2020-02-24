馬來西亞MTE國際發明展　葡萄王奪2金1特別獎

▲葡萄王龍潭生物科技研究院。（圖／葡萄王提供）

記者姚惠茹／台北報導

葡萄王（1707）今（24）日宣布，第19屆馬來西亞MTE國際發明展22日在吉隆坡舉辦頒獎典，今年共計有來自全球20個國家，超過527件作品角逐參展，而葡萄王以預防失智、骨質疏鬆等專利作品，共奪得2金1特別獎。

葡萄王表示，今年角逐參賽二項作品，其中機能性益生菌－GKS6，是從健康嬰兒腸道中篩選分離出的益生菌，具有耐酸、耐膽鹽、良好定殖率等特性，並在去年以專利「用於改善代謝症候群之新穎性益生菌－GKS6」獲馬國發明展ITEX大會特別獎，今年更研發新功能「GKS6用於預防或改善骨質疾病」獲得大會金牌獎肯定。

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葡萄王指出，另一項脫穎而出的作品，是葡萄王以十餘年猴頭菇研究經驗，並因應老年化社會失智症議題所研發「猴頭菇預防失智症」專利，也在參賽中得到金牌獎及特別獎的榮耀，其中本次大會特別獎僅發出17面，「猴頭菇預防失智症」是唯一獲得健康保健醫療類特別獎的國外作品，而目前葡萄王猴頭菇已在台灣、中國大陸，以及日本取得共8項專利，備受國際肯定。

葡萄王強調，旗下團隊投入益生菌、真菌的研發20餘年，加上這次發明獎，自2015起總計獲得101面獎牌，未來仍會秉持「健康專家，照顧全家」的精神永續精進創新，期能立足台灣、放眼世界，為社會大眾開發更好的產品，創造更豐富健康的人生。