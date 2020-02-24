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義大利「柳橙大戰」照辦　1.5萬人擠滿廣場互丟橙彈預計嗨3天

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實習記者羅明輝／綜合報導

義大利已成為亞洲地區以外，新冠肺炎（COVID-19）疫情最嚴重的國家，截至23日為止，累積152人確診感染，其中3人死亡。即便如此，義大利北部小鎮伊夫雷亞（Ivrea）一年一度的「柳橙大戰」（Battle of the Oranges）仍照常開打，大約1萬5000人專程前來參加，在大街上擠成一團，彼此瘋狂投擲柳橙，整場狂歡活動預計將會持續3天。

綜合外媒報導，受到疫情影響，義大利政府發布緊急法令，禁止大型活動與集會，其中病毒擴散最嚴重的倫巴底（Lombardy）及威尼托（Veneto）2大區已陸續封鎖11個城鎮，要求區域內所有學校停課一周，至少5萬名居民必須待在家中自我隔離。

由於目前正好是義大利許多慶典活動舉行的月份，威尼斯市政府稍早就特別宣布，活動進入最後2天的「威尼斯嘉年華」（Venice Carnival）提前結束。位於伊夫雷亞的年度慶典「柳橙大戰」則沒有因此中止，反而如期在23日舉行。

15000人擠在廣場上，互丟柳橙。（圖／翻攝自「新浪財經」微博）

活動當天，只見大批綁著紅色頭巾、身穿紅衣的民眾興奮地湧入中央廣場，每個人手裡都拿著好幾顆柳橙，在主持人宣告慶典開始後，便瘋狂的朝不同隊伍的人猛扔柳橙。即使因為疫情緣故，今年狂歡人數相較往年大幅減少，不過仍有多達1萬5000人一同狂歡，部分民眾擔心疫情擴散，專程戴上口罩參與；但也有人不以為意，照常在IG打卡，還寫到「我們用柳橙向病毒反擊！」

市長塞爾托利（Stefano Sertoli）解釋，今年的慶典，是官方直到前一天晚上，才確定照常舉辦的，活動預計將會持續3天。不過一切還是以當局的指示為主，也不排除後面可能暫停活動，「只要當局命令一下，我們當然就會盡快執行、中止慶典，畢竟公眾衛生安全，絕對是第一優先。」

▲ 有遊客配戴口罩前往參加。（圖／翻攝自看看新聞）

▲ 有遊客配戴口罩前往參加。（圖／翻攝自看看新聞）

據了解，柳橙大戰最早起源自中世紀時代，為了紀念人民從暴君的殘酷統治下脫離，於是伊夫雷亞在每年2月就會舉行這項活動。慶典開始時，鎮民和遊客聚集在伊夫雷亞中心廣場，與坐在馬車上、象徵「暴君衛兵」的人互扔柳橙。

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