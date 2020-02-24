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春節工作天減少　一月工業生產指數翻黑「結束連二月正成長」

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▲經濟部今（24）日發布1月工業生產指數105.58，年減1.51%。圖為經濟部統計處副處長王淑娟。（圖／記者林淑慧攝）

▲經濟部今（24）日發布1月工業生產指數105.58，年減1.51%。圖為經濟部統計處副處長王淑娟。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部今（24）日發布1月工業生產指數105.58，年減1.51%，結束連二月正成長，再度翻黑。其中製造業生產指數106.67，年減1.28%；由於新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，官員也緊盯產業復工情況，在積體電路業需求增溫挹注下，今年首季製造業可望維持成長走勢。

經濟部統計處今天舉行最新工業生產統計發佈記者會，副處長王淑娟指出，1月份因逢農曆春節，工作天數減少，製造生產活動明顯降低，惟半導體高階製程產能維持高檔，抵銷部分減幅，致整體製造業生產指數較上年同月僅減少1.28%。

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▲經濟部今（24）日發布1月工業生產指數105.58，年減1.51%。（圖／經濟部提供）

▲經濟部今（24）日發布1月工業生產指數105.58，年減1.51%。（圖／經濟部提供）

其中，積體電路業受惠於5G 基礎建設及高效能運算等新興科技應用需求增溫，加上去年同期部分業者受到原料瑕疵事件影響，比較基期相對偏低，年增30.11%，挹注電子零組件業整體年增17.73%，為近34個月以來最大增幅。

不過，因春節導致工業電腦、電腦設備零件、固態硬碟、平面顯示器檢測設備產量縮減，電腦電子產品及光學製品業年減2.06%，結束連續22個月正成長；惟筆電、伺服器、網通產品因廠商提升國內生產比重，以及光學元件受惠中高階鏡頭需求強勁而增產，抵銷部分減幅。

傳統產業方面，官員指出，市場需求仍顯疲弱，加上農曆春節工作天數減少，致機械設備業、汽車及其零件業、基本金屬業、化學原材料業分別年減30.23%、20.15%、8.79%及3.16%。

展望後市，經濟部表示，儘管新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，但由於中美貿易協議持續進展，可望提振市場消費與投資信心，加上5G通訊、物聯網、人工智慧等新興科技應用需求日增，以及臺商回臺擴廠趨勢延續，均有助於推升國內製造業生產動能，國內製造業第一季表現應不看淡，樂觀預估雙位數成長可期。
 

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