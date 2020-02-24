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MCU IC設計新兵應廣3月下旬掛牌　今年力拼兩位數成長

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▲▼應廣 。（圖／記者周康玉攝）

▲應廣董事長唐燦弼。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

微控制器（MCU）IC設計廠應廣（6716）今（24）日舉行媒體茶敘，應廣於12月20日證交所通過上櫃案，預計3/9到3/11以競拍方式搭配公開申購方式配售，於3月下旬掛牌。法人預估，在三大動能成長下，今年仍可望達成兩位數成長。

針對近期新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，應廣董事長唐燦弼表示，受到客戶復工情況不一影響，因為封城、交通不便、復工復健條件尚未到位等因素，上周少數客戶已經動起來，這周會有更多客戶復工，目前和客戶最密切討論的是「要怎麼交貨」。按照過往經驗，疫情對生意影響都會有，但不至於訂單不見，三月初會更明朗化。

請繼續往下閱讀...

法人表示，公司去年在出貨量已經銷售達10億顆MC晶片，在考量疫情影響下，今年仍可望達成兩位數成長。主要來自三大動能：應廣的觸控產品布局效應會在今年爆發、去年公司一款性價比高產品－PMS150的使用客戶增加；此外，應廣持續拓展中國大陸的銷售服務據點等，原本以深圳為主，去年應廣在華中、華東、寧波、池州（浙江）擴大布局。

應廣有三大產品線，I/O微控制器（Input/Output）營收占比占35%；A/D微控制器（Analog to Digital converter）占42%；BLDC微控制器（Brushless DC Motor）占23%。從地區看來，中國大陸83%、香港15%、台灣2%。

唐燦弼表示，在市場需求持續增長、微控制器晶片生命週期比一般晶片長許多、加上公司有長期投資的核心技術，自主擁有所有軟體的IP等優勢（從IP、晶片至開發系統都自主研發），公司發展出各種系列高性價比的微控制器，應用於各類玩具、遙控裝置、智慧生活電器、工業規格產品、高效能直流無刷馬達及電容式觸控開關等，近年來更是以微控器布局於AI智能生活相關領域、TWS整合配套及5G散熱風扇系統。

應廣2017年、2018年及2019年的營收分別為4.76億元、4.66億元及5.21億元，毛利率分別為39%、41%及39%，每股盈餘分別為4.20元、3.96元及3.57元，維持穩定成長，今年看好營收可望兩位數成長，再創新高。

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