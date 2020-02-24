第一批新制退休勞工7月開領退休金！月領多少先看「平均餘命」

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者王曉敏／綜合報導

勞退新制上路15年！自今年7月起將陸續有勞工可領退休金。新制規定，勞工年滿60歲即可請領退休金，提繳年資滿15年者，可選擇領月退休金使其個人專戶持續參與投資收益分配，而月領金額將依照內政部公布的簡易生命表推算平均餘命來計算。

勞退新制在民國94年7月1日施行，讓勞工轉換雇主的工作年資均可併計，並由雇主每月幫勞工提繳至少工資6%的退休金至設於勞工保險局的個人退休金專戶存儲。而勞工請領新制退休金的資格為年滿60歲，提繳年資滿15年者，可選擇領月退休金或一次領回。今年起，將陸續有勞工年資滿15年，若想一次提領，則與平均餘命無關，但若請領月退休金，想知道自己月退休金金額，則必須先了解自己年齡所屬的平均餘命。

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新制月退休金平均餘命是採用採勞工申請退休金時的年齡，依內政部公布的簡易生命表所推算，並計算至整數，小數點以下4捨5入。據表，60歲平均餘命為24年、61歲為23年、62歲為22年，而63歲及64歲則同為21年...。利率方面則依勞動部基金運用局公告的新制勞工退休金全年平均保證收益率前3年的平均數1.1843%為準。

由於勞工退休金新制才實施15年，勞工累計年資不長，因此，在領取金領的計算上會有所差異，如果按一般勞工工作歷程的年資25年、工資40,000元、薪資成長率1％、投資報酬率3％，請領年齡以60歲（平均餘命24歲）計算，一次領約121萬餘元，月領約5,901元，分24年領完。若是勞工在未領完錢就逝世，剩餘金額將由家屬領走。

勞動部提醒，勞工平時可透過下列方式查詢勞退個人專戶資料，用自然人憑證進入勞保局E化服務系統查詢、勞動保障卡至發卡銀行ATM查詢、郵政金融卡開通查詢服務後至郵局ATM查詢、勞保局各地辦事處臨櫃查詢。