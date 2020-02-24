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Smart智富／用「自益型」保單守護人生下半場

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▲▼ 。（圖／記者Smart智富雜誌(鄭皓中)攝）
文／Smart智富雜誌　彭金隆

保險雖有保障、儲蓄理財與節稅等多重功能，但最近市場好像把重心放在儲蓄上。其實在眾多金融商品中，僅有保險可以產生很高的保障槓桿倍數，客戶所繳的保險費也許不須太高，但只要發生保險事故，就能領取高出保險費數倍的保險給付，這是其他金融商品所沒有的優勢。因此善用保險的保障功能，絕對是重要的風險管理工具。

所謂保障型保險，是泛指保障「生、老、病、死與失能（殘廢）」5大風險的保險。該如何規畫這類的保險？我常用「保單受益人寫誰？」來說明。一種是受益人寫他人，我稱為「他益型」保單；另外一種是受益人寫自己，我稱為「自益型」保單，當然保險的分類有很多種，但此種區分方式較易理解，也有助於檢視保險是否符合不同時間的需求。

「他益型」保單受益人是別人，多為保障家人而購買，這類保單通常會指定身故受益人，包括定期壽險、終身壽險、意外險等就是最典型的他益型保單。若以45歲～50歲為分界點，這類保單主要承保人生上半場的風險，就是早期非預期的身故或失能等。人生在這個時段通常會組成家庭、生小孩或背負房貸等，如果不幸早亡或殘廢，對於家庭將是沉重的打擊與負擔，因此這類商品就擔負著守護者的角色。

保單受益人是自己的「自益型」保單，這種保單最常見的如醫療保險、重大疾病保險、長期照顧保險、失能保險與年金保險等，是人生下半場的投保重點，這種保險的保障對象就是自己。隨著社會環境轉變，有3項因素將大幅推升自益型保單的需求：第1是高齡化社會的形成；第2是家庭結構轉變（不婚、晚婚、高離婚率）與少子化趨勢；第3是未來全民健保的發展隱憂，很多趨勢發展可以預見未來對於自益型保單需求會逐漸增加，可能將成為保險市場的主流項目。

請繼續往下閱讀...

我們在規畫保障型保險商品時，人生上半場主力在於他益型保單，自益型保單是配角；但對於即將或已經步入下半場的人，則要對自己好一點，持續強化自益型保險的規畫，以便為未來大量增加的醫療支出、退休後的穩定收入，以及未來的照顧成本預作準備。(本文作者為政治大學風險管理與保險學系專任教授兼系主任)

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