勞團呼籲防疫隔離假應給全薪公假　勞動部回應：不符大法官解釋

▲針對防疫隔離假的補償辦法， 勞動部將協助衛福部儘速研訂並對外公布。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，上周行政院通過的「新冠肺炎疫情特別條例草案」，訂有防疫隔離假及相關補償。多個勞工團體今（24）日於立法院前陳情，希望新冠肺炎特別條例，應比照SARS，受隔離者應給公假和工資，但勞動部回應指出，紓困條例是隔離、檢疫期間人身自由受限制而給予的補償，若要求雇主給公假並給薪，不符合大法官解釋。

勞動部表示，在防疫第一線打仗的醫護人員也是勞動者，勞動部同樣關心，但對於這些執行防治、醫療、照護之醫事人員及其相關工作人員，特別條例已經另外有專條保障。

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勞動部也指出，依司法院釋字690號解釋，非確診病人如因接受隔離、檢疫期間人身自由受到限制，應給予合理補償。再者，防疫措施全民都要配合，需要接受隔離、檢疫的民眾，不是只有受僱者，還包括自營作業者（如計程車司機、攤販等），所以，本特別條例並非以公假的角度來思考。如要求雇主給公假並給薪，反將防疫責任轉嫁於雇主身上，並不符合大法官解釋意旨。

至於受僱者如因執行職務（例如：醫護人員因工作上原因而被隔離）而接受隔離、檢疫者，因可歸責於雇主，雇主本應照給隔離、檢疫期間之工資，不需要重複在特別條例中訂定。

勞動部也強調，有關防疫補償之對象、資格條件、方式及金額等， 勞動部也會協助衛福部儘速研訂辦法並對外公布。