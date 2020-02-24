看準亞債強勁動能　滙豐中華投信推目標到期債基金

▲ 亞洲市場較其他新興市場有優勢。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

面對市場環境複雜多變、投資人對於固定收益的需求增加，滙豐中華投信看準亞洲市場收益率較高、低違約率等特質，推出以亞洲債券為投資標的的滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金，適合有明確理財目標的投資人。

滙豐中華投信表示，當前的全球投資市場，「不確定性」是最貼切的形容詞。投資人若希望安然度過變動加劇的市況，需要分散風險以增加資產穩定性，同時需要爭取多元收益來源，以營造「進可攻、退可守」的空間。亞洲債券經過風險調整後的收益率相對吸引，從基本面分析，亞洲企業營收成長率穩健，償債能力優於其他新興市場，並具有盈餘持續改善、體質強健等優勢。而新興亞洲產業多元豐富，透過目標到期債的策略投資，可因應不確定性市場環境。

請繼續往下閱讀...

滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金經理人曾淼玲表示，儘管低利率環境下尋求收益不易；然而，由於亞洲地區經濟相對穩定，基本面所具備的優勢並未改變，而亞債的長期平均違約率為1.6%、遠低於新興市場及拉美的2.8%與4.5%，可見其較能因應市場波動的防禦能力。

同時，亞洲國家在新興市場中體質較佳、增長前景理想，隨著亞洲地區的經濟動能持續推近，能夠為新業務以及現有業務帶來龐大機遇，預計將持續吸引國際資金。

滙豐中華投信表示，滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金於今（24）日起於滙豐銀行開賣，3/2起將於華南銀行、中國信託、星展銀行等開賣。