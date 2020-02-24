注意！口罩經銷商大發災難財　非醫用級口罩「改包裝」重新上架

▲口罩經銷商將非醫用級口罩「改包裝」重新上架。（圖／翻攝台灣區不織布工業同業公會）

記者姚惠茹／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，醫用級口罩仍是供不應求，但卻傳出有不肖口罩經銷商趁機大發災難財，將非醫用級口罩改包裝重新上架，對此，台灣康匠發出聲明強調，目前在美妝通路販售的康匠口罩是在徵收前2017年發送的貨，非醫用級口罩，被經銷商自行更改包裝為醫用級，目前已向衛生局檢舉，請民眾購買時注意。

因應新冠肺炎疫情所需，經濟部徵收全台各大口罩工廠業者，生產民眾所需醫療口罩並提供相關單位發放，但是市面上卻出現由台灣康匠所生產製造的醫用級口罩，而且10入兒童用口罩就要價300元，讓不少消費者充滿疑惑，結果竟是不肖口罩經銷商趁機大發災難財。

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對此，台灣康匠特別在台灣區不織布工業同業公會發表聲明表示，該口罩所標日期非製造日期，是由客戶自行更改為包裝日期，而且是在徵收前，2017年發送的貨，為非醫用級口罩，被經銷商自行更改包裝為醫用級，此事造成台灣康匠公司困擾，已向衛生局檢舉，請民眾購買時注意。

此外，防疫期間消費者如發現口罩囤積、價格異常、宣稱醫療效能或品質不良等，可檢附照片、賣場截圖等相關事證向台北市政府檢舉，或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴，亦可撥打消費者服務專線「1950」。