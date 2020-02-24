案29「1/29喉嚨不適未就醫、檢驗病毒量少」　指揮中心：研判感染時間較早

▲中央流行疫情指揮中心今（24）再宣布2例確診個案。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）再宣布2例確診個案，累計30例。新增個案為案29的太太和小兒子，小兒子在1/29就出現喉嚨不適症狀，指揮中心監測應變官莊人祥表示，目前小兒子檢測到的病毒量比較少，研判感染時間較早，詳細感染源還有待進一步調查。

案29（小兒子）在1月29至30日出現喉嚨不適症狀，但未就醫，23日因列為確診個案密切接觸者，收治入院採檢，於今日確診，目前於醫院單獨病房隔離治療中。該個案因工作關係，頻繁往返中國大陸武漢及其它地區，最後一次為去（2019）年12月2日自廣州返台，且過年期間亦曾與具中國大陸旅遊史的友人聚餐，目前感染源釐清中。

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而案30（太太）於2月6日因身體不適前往就醫，經診斷為急性咽炎，10日至19日間因呼吸道症狀4度就醫，22日因列為確診個案密切接觸者收治隔離採檢，於今日確診，目前無發燒也無不適症狀，仍於醫院單獨病房隔離治療中。

莊人祥強調，針對本起家庭群聚事件，衛生單位已掌握接觸者共143人，包括個案家人及醫療院所醫護人員，截至目前共採檢87人，其中3人陽性確診（案28至30）、50人陰性，其餘檢驗中。