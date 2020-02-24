台股收盤下跌151點！權值股齊跌拖累　指數收11,534點

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（24）日開低走低，在美股上週五收盤重挫、今日亞股全面走跌的影響下，加權指數下跌超過百點，最低一度跌174點、來到11,512點。

加權指數終場收在11,534點、下跌151點或1.3%，成交量1381.88億元。

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蘋概三王震盪走低，台積電（2330）以320元作收、下跌1.54%；鴻海（2317）收在80.7元、下跌1.22%；股王大立光（3008）收在4610元、下跌2.74%。

其他權值股表現亦不佳，拖累加權指數大幅走跌。台塑四寶、國泰金（2882）收盤跌幅在1%以上，中華電（2412）收盤下跌0.91%，聯發科（2454）則重挫2.84%。

盤面上其他逆勢抗跌的股票，除了受到防疫、抗疫題材加持的個股之外，其他如被動元件、PCB廠，也有部分個股表現強勢。

在類股指數中，造紙類股逆勢抗跌，其中正隆（1904）漲幅達6%以上；其他類股普遍表現疲弱，汽車、貿易百貨類股指數跌逾2%，航運、觀光、營建、塑膠等傳產股，光電、電子、半導體、電腦周邊等電子股以及金融類股，跌幅都在1%以上。

看到其他亞洲市場表現，日股、陸股相對抗跌，跌幅在0.4%以下，港股跌幅在1.5%左右，韓股則重挫逾3%。