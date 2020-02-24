快訊／南韓再添1死70確診「單日暴增231例」　累計833例8死

記者陳宛貞／編譯

《韓聯社》24日下午最新報導指出，南韓自當地時間今早9時至下午4時間共新增70人確診新冠肺炎（COVID-19）及1例死亡，截至目前全國累計833人感染，其中8人死亡及22人解除隔離。加上今早宣布的161例，南韓光是24日1天就新增231例。

新增的70例中包括大邱41例，慶尚北道12例，釜山12例，京畿道2例，首爾、大田及蔚山各1例，使得大邱及慶北累計確診個案達到681起，佔整體病例的81.8%，與大邱新天地教會的關聯目前還在釐清。

稍早新增的南韓第8起死亡個案與清道郡大南醫院有關，在慶北大醫院接受治療中病逝，但並未列入中央防疫對策本部截至下午4時的統計數字當中。

南韓9號、13號、15號及20號共4名患者今天解除隔離，累計治癒出院的個案來到22例。目前在負壓隔離病房的患者中，裝上葉克膜治療的病危患者共2人，使用氧氣罩接受供氧治療的相對重症患者則有14人。

全國已經接受新冠病毒篩檢的人數超過3.2萬人，除去已確診的個案，31923人有20292人確認為陰性，其餘11631人還在等待結果。另根據南韓中央防疫對策本部長鄭銀敬今午記者會內容，全國1天約可進行4500至5000件病毒檢測，仍在持續增加中。

更新：1710

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