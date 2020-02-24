鴻海衝產能祭3萬元獎金　鄭州廠復工人數突破2萬

▲富士康。（圖／路透）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）鄭州廠復工腳步加快，根據陸媒報導，目前返廠上崗員工已經突破2萬人，並積極招募新進人員衝刺產能，同時再加碼提高激勵獎金，鄭州廠新進員工只要符合條件，即可獲得7000元人民幣（約3萬元台幣）的獎金。

受到新冠肺炎（COVID-19）衝擊，鴻海在鄭州廠、深圳廠復工進度備受市場關注，合計佔鴻海約48%營收，員工人數至少32萬人，其中光是鄭州廠就粗估約有20萬人，並有陸媒引述勞務派遣公司表示，鴻海積極招募新進工人，目前鄭州廠返廠上崗員工已經突破2萬人。

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鴻海為了衝刺產能，加碼祭出激勵獎金措施，像是鄭州廠最新獎勵政策，就分兩次向新進員工發放獎金7000元人民幣，第一次發放要求是打卡滿35天，且在職超過60天發放3000人民幣，剩下4000人民幣在打卡滿55天，且在職超過90天時發放。

富士康為了加快復工腳步，同樣在深圳廠啟動大規模招聘計畫，並祭出激勵獎金措施，像是富士康數位產品事業群（iDPBG）新進員工，若在3月31日前入職，在職滿90天的條件下，獎勵金額由人民幣3360元上調到7120元。

對此，鴻海重申，不針對單一廠區及產能狀況發表評論，在保護員工安全為第一優先、復工流程合法合規的原則下，中國主要廠區的復工進度會較為謹慎，對全年營收確實會有負面影響。

海外廠區部分，鴻海指出，包括越南、印度、墨西哥等地營運仍持續滿載，部分擴產計畫也正常進行中，整體詳細狀況將待情況明朗後對外說明。