花8個月完成環球航行創紀錄　澳洲81歲翁：暫時不想離開陸地　

▲澳洲81歲男子哈特菲爾德耗時8個月,完成環球航行。



記者郭卉寧/綜合報導

澳洲昆士蘭省81歲男子哈特菲爾德(Bill Hatfield)去(2019)年6月乘坐38英尺長(約11.5公尺)的遊艇,開啟單人環球航行,在海上度過整整8個月的時間後,他在22日平安返回黃金海岸的港口,創下全世界不間斷單人環球航行年紀最大的人。他也表示,經過此次航行後,應該「暫時不會再離開陸地,會多花點時間陪家人」。

根據澳洲廣播公司(ABC)報導,哈特菲爾德自去年6月8日啟程以來,家人一直都很擔心他的安危,所幸他在22日上午安全回到黃金海岸的港口,在眾人的歡呼及熱烈迎接中,完成耗時8個月的旅程,並締造航海紀錄。

曾是一名漁夫的哈特菲爾德表示,自己7歲時就夢想可以獨自駕駛郵輪環遊世界,而此次航程中,他的運氣還算不錯,因為「回程時有3個龍捲風,其中2個威力很強,但它們後來只是從旁邊經過」。他也指出,結束這趟旅程後,他回到陸地上最想最的事就是洗澡和吃新鮮食物。

哈特菲爾德的女兒凱瑟琳(Katherine Lambros)表示,她很欣慰也很興奮父親完成這個目標,但當初在出航前,她就已經做好可能再也見不到父親的心理準備,「當他第一次提到自己正考慮做這件事時,我就知道他早晚會達成目標。」

事實上,哈特菲爾德在2015至2017年間都曾嘗試環球航行,但都以失敗收場,因此這次成功完成航行,除了實現自身夢想外,也讓他打破英國77歲女子珍妮(Jeanne Socrates)在去年9月所創下的紀錄,成為全世界不間斷單人環球航行年紀最大的人。

至於完成環球航行後,哈特菲爾德表示,自己應該暫時不會再離開陸地,「想多花點時間陪伴家人」。

