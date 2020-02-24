花8個月完成環球航行創紀錄　澳洲81歲翁：暫時不想離開陸地　

▲澳洲81歲男子哈特菲爾德耗時8個月，完成環球航行。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者郭卉寧／綜合報導

澳洲昆士蘭省81歲男子哈特菲爾德（Bill Hatfield）去（2019）年6月乘坐38英尺長（約11.5公尺）的遊艇，開啟單人環球航行，在海上度過整整8個月的時間後，他在22日平安返回黃金海岸的港口，創下全世界不間斷單人環球航行年紀最大的人。他也表示，經過此次航行後，應該「暫時不會再離開陸地，會多花點時間陪家人」。

根據澳洲廣播公司（ABC）報導，哈特菲爾德自去年6月8日啟程以來，家人一直都很擔心他的安危，所幸他在22日上午安全回到黃金海岸的港口，在眾人的歡呼及熱烈迎接中，完成耗時8個月的旅程，並締造航海紀錄。

曾是一名漁夫的哈特菲爾德表示，自己7歲時就夢想可以獨自駕駛郵輪環遊世界，而此次航程中，他的運氣還算不錯，因為「回程時有3個龍捲風，其中2個威力很強，但它們後來只是從旁邊經過」。他也指出，結束這趟旅程後，他回到陸地上最想最的事就是洗澡和吃新鮮食物。

哈特菲爾德的女兒凱瑟琳（Katherine Lambros）表示，她很欣慰也很興奮父親完成這個目標，但當初在出航前，她就已經做好可能再也見不到父親的心理準備，「當他第一次提到自己正考慮做這件事時，我就知道他早晚會達成目標。」

事實上，哈特菲爾德在2015至2017年間都曾嘗試環球航行，但都以失敗收場，因此這次成功完成航行，除了實現自身夢想外，也讓他打破英國77歲女子珍妮（Jeanne Socrates）在去年9月所創下的紀錄，成為全世界不間斷單人環球航行年紀最大的人。

至於完成環球航行後，哈特菲爾德表示，自己應該暫時不會再離開陸地，「想多花點時間陪伴家人」。