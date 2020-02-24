海軍陸戰隊女兵也確診！　南韓共7700人在營區隔離

▲截至24日上午，南韓已有11名軍人確診。（圖／路透）



記者郭卉寧／綜合報導

南韓目前已有11名軍人確診新冠肺炎（COVID-19），軍營內共有7700人正接受隔離觀察中。然而，繼陸海空三軍皆出現病例後，海軍陸戰隊也傳出有一名32歲女兵確診，據慶尚北道浦項市和海兵陸戰隊發聲明表示，該名女兵在部隊施工現場與工作人員接觸後，就發生喉嚨癢和輕微發燒等症狀，23日被檢測為陽性，目前與她接觸過的人員全都進行居家隔離中。

綜合韓媒報導，該名施工人員15日曾到過大邱昆菲爾飯店（Queen Vell Hotel），與第31例患者（61歲婦人）的活動路徑有重疊，期間也曾兩度前往浦項市烏川邑海軍陸戰隊軍需團的獨立部隊施工現場，之後則在19日確診。報導指出，獨立部隊與海軍陸戰隊第一師團位於不同地方，應不會出現大規模感染。

然而，女兵確診新冠肺炎後，浦項市政府也隨即封鎖海軍陸戰隊獨立部隊的施工現場，且對女兵所去過的場所及住宅進行消毒，並要求和她接觸過的人員進行居家隔離，目前正在通過流行病學調查，對相關接觸者展開調查工作。

另外，南韓國防部也在22日開始限制官兵休假、探視、外宿或外出，不同軍隊也依照方針加強管控，在陸軍、海軍、空軍與海軍陸戰隊方面，若有士兵10日起曾到大邱、慶北地區，會展開全面調查。