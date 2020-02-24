　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

吃下埋14個月的麥當勞！「薯條變綠色+奶昔成塊狀」　他作嘔：沒想像的糟

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國男子納丁吃下埋了一年的麥當勞套餐。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

英國南約克郡（South Yorkshire）的男子納丁（Matt Nadin）在2018年的11月買了麥當勞（McDonald's）巨無霸套餐（包含漢堡、薯條和巧克力奶昔），接著裝進塑膠容器內之後埋在朋友家的後院；日前恰逢納丁40歲生日，他特地把埋在土裡的食物挖出來，打算吃一頓特別的生日大餐。

據英國《鏡報》報導，納丁原本打算在去年11月過40歲生日時將其挖出，以此作為一種特殊的慶生方式，但直到本月初才抽出時間挖出了這個容器，他拿出巨無霸套餐後，發現裡面的漢堡已經鬆垂下陷，一些炸薯條已經發霉變綠，而奶昔則成了塊狀，並且還起了一種奇怪的泡沫。

納丁說，「炸薯條太可怕了，根本就沒有一點水分，漢堡實際上還不錯，下表面還很濕軟，生菜吃起來變質了，但肉只是變硬了，奶昔起了一些泡沫，吃起來像水果冰沙一樣怪異。」

納丁花了大約20分鐘的時間才把所有過期餐點都吃了下去，儘管不斷打嗝和作嘔，但還是完成了這項任務，事後還說「沒想像中的糟糕」。他承認自己曾一度對這種味道感到噁心，但不知為何他那強壯的胃成功壓下了這種味道，因此最後才沒有嘔吐，

ET快訊
新藥進度超前！國衛院完成瑞德西韋「公克級」合成
劉真移除葉克膜做人工心臟　醫曝「非常重症」原因
桃園工安意外！土牆坍塌「2工人遭活埋」　命危搶救中
即／高雄跟進了！3/2起公務員禁前往「二級旅遊警示國家」
血友病童今晚回家！「千里送藥→輿論酸爆」　事件始末一次看
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大馬首相辭職震撼彈！政壇逼宮傳聞滿天飛　希盟看似瓦解…安華是關鍵

新天地去年設武漢分會！教主兄喪禮於大南醫院舉行…疑為2場群聚感染開端

駐韓美軍基地家屬確診　南韓「13軍人感染」四大軍種都要隔離

不斷更新／南韓出現第8例新冠肺炎死亡　駐韓美軍基地家屬確診

JR東日本職員確診…發燒當天跑3車站　一家四口都感染

花8個月完成環球航行創紀錄　澳洲81歲翁：暫時不想離開陸地　

吃下埋14個月的麥當勞！「薯條變綠色+奶昔成塊狀」　他作嘔：沒想像的糟

馬來西亞2部長遭公正黨開除　傳將投奔在野黨

快訊／伊朗媒體ILNA：聖城庫姆已有50人死於新冠肺炎！

南韓國會緊急封鎖！450人座談會「確診者來過」　最大在野黨黨鞭隔離檢測

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

免用電腦！只要1台手機+1分鐘　iPhone專屬來電答鈴輕鬆自製

血友病童「藥不夠用」！母急求救　陳時中：已開藥可以用到3／28

價格超佛心！旗津「在地隱藏小吃」 大雞腿1隻40元他讚：根本搶便宜

音樂家長腦瘤...動手術左手恐失能 醫出奇招「開刀邊拉小提琴」續生涯

搶不到別緊張！3招教你輕鬆防疫 8步驟學會「DIY布口罩」、消毒液

大馬首相辭職震撼彈！政壇逼宮傳聞滿天飛　希盟看似瓦解…安華是關鍵

新天地去年設武漢分會！教主兄喪禮於大南醫院舉行…疑為2場群聚感染開端

駐韓美軍基地家屬確診　南韓「13軍人感染」四大軍種都要隔離

不斷更新／南韓出現第8例新冠肺炎死亡　駐韓美軍基地家屬確診

JR東日本職員確診…發燒當天跑3車站　一家四口都感染

花8個月完成環球航行創紀錄　澳洲81歲翁：暫時不想離開陸地　

吃下埋14個月的麥當勞！「薯條變綠色+奶昔成塊狀」　他作嘔：沒想像的糟

馬來西亞2部長遭公正黨開除　傳將投奔在野黨

快訊／伊朗媒體ILNA：聖城庫姆已有50人死於新冠肺炎！

南韓國會緊急封鎖！450人座談會「確診者來過」　最大在野黨黨鞭隔離檢測

中職／富邦今年開幕戰先發　吳俊良：不一定是老外

鳳小岳曾窮到撿過期食物！最懂弱勢家庭開學困境　呼籲民眾愛心捐

學測數學簡單到爆惹議　教團：15級分應提高至20級分

血友病童救命藥已開　但他手上根本沒藥…荊門台商協會回應

新冠肺炎準新藥進度超前！國衛院完成瑞德西韋「公克級」合成

狀元Zion晃倒勇士長人砍三分　連抓2籃板硬吃籃下「霸凌」柯瑞妹夫

新冠肺炎致肺部纖維化　醫師：「菜瓜布」存活率比肺癌短

阿翔2月入住飯店爆肺炎病例...嚇傻「我也會怕」　一家5口自主管理14天

大陸4男神停工隔離宅在家！　許凱、吳磊變「鬍渣臉」網驚認不出

李問號召100位設籍馬祖黨員　兌現承諾籌備地方黨部

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

國際熱門新聞

東京男返日確診！印尼傻眼急找路徑

即／南韓爆第7死　累計763例確診

南韓醫院集體感染4死！102病人99確診

即／南韓再添1死70確診　累計833例

更／南韓第8死　美駐韓軍地家屬確診

北海道20歲女學生確診病重插管！

快訊／大馬首相馬哈迪今請辭！

義大利暴增73確診累計3死　英再增4病例

遊客擠爆！義大利：威尼斯嘉年華取消

即／義大利暴增134例　12城封鎖

南韓大邱西區防疫主任為新天地教徒

星3少年隊電梯按鈕吐口水　惡作劇最重罰2年

猶他州通過一夫多妻制法案　29票全贊同

韓人違反禁令集會　首爾市長勸告反被圍攻

更多熱門

相關新聞

限時28天！麥當勞經典大麥克回歸了

限時28天！麥當勞經典大麥克回歸了

10大美味漢堡第一名、年銷千萬顆的大麥克回來了！人氣連鎖速食店麥當勞宣布，2款超夯「培根大麥克」、「無敵大麥克」即將於2月26日起至3月24日重磅回歸，鐵粉這次要把握機會吃一波。

左營鄰麥當勞店面開5.88億出售　成交可養職棒隊6年

左營鄰麥當勞店面開5.88億出售　成交可養職棒隊6年

為什麼選擇吃摩斯　網揭三大原因

為什麼選擇吃摩斯　網揭三大原因

疫情爆發　陸餐飲業「無接觸取餐」

疫情爆發　陸餐飲業「無接觸取餐」

菜鳥打工千奇百怪　「拆扭蛋」是最愛？

菜鳥打工千奇百怪　「拆扭蛋」是最愛？

關鍵字：

南約克郡South YorkshireMatt NadinMcDonald’s麥當勞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

陳時中背5657萬元債務…存款不到300萬

起底血友病童母！前外交官：取得國籍就離婚

謝和弦再開譙Keanna「荷蘭血統哪來」

醫事人員憤怒被禁出國　台大醫院工會：一年前就得排假

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

劉仕傑道歉了！澄清「血友病童」消息來源

許孟哲婚後沒避孕「驗了就中」趙孟姿懷4個月女兒

網美飛韓代購！返台住隔離病房「吐舌自拍」

海鷗叼玩肉色物　攝影師細看尬爆

血友病童母求救！王定宇怒：說謊

黃安回台用80萬健保救命　4年後現況曝

許孟哲剛新婚要當爸了！ 　辣妻趙孟姿懷孕4個月

《鬼媽媽》首集就哭爆！金泰希死因揭曉

劉真裝葉克膜18天　醫曝現實換心條件

更多

最夯影音

更多
不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」
超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面