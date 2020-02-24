南韓疫情失速飆！大邱航線紛喊卡　全球15國家地區祭入境限制

▲南韓目前全國累計833人感染，其中7人死亡、22人解除隔離。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，其中大邱光是上周末就出現數百個確診個案。南韓多間航空公司下令暫停航線或計畫停飛大邱，包括大韓航空、韓亞航空、濟州航空等，國際社會方面，迄今已有15個國家地區針對南韓實施入境管制。

韓聯社報導，大韓航空23日暫停仁川、濟州飛往大邱的航線直到3月28日，韓亞航空則會自25日起暫停濟州飛往大邱的班機，直到3月9日。至於韓亞航空旗下的廉航釜山航空，該公司早在上周就先喊停大邱-濟州、大邱-台北的航班，甚至計畫在未來幾周撤除位在大邱的辦公室；濟州航空今起暫停大邱-濟州的航線，直到2月29日為止。

▲南韓先前曾派出多架專機，接回身在武漢的韓籍人士。圖為大韓航空。（圖／路透）

釜山航空24日表示，由於疫情延燒，飛航需求已經大幅下降，公司高層及部門主管將分別減薪30%和10%，3月份將會暫停9條中國航線及19條東南亞航線；此外，公司1400名員工將開始放無薪假，自3月起有3種選項，包括一周工作4天、放15天或30天無薪假。

國際社會方面，截至24日下午，全球共計15個國家和地區禁止南韓公民入境或加強入境管理措施。

目前以色列、巴林、吉里巴斯、薩摩亞、美屬薩摩亞禁止14天內造訪過南韓的海外人士入境，或僅允許在無異區停留14天並接受健康檢查的人入境；另方面，汶萊、英國、土庫曼、哈薩克、澳門、阿曼、衣索比亞、烏干達、卡達則是針對自南韓入境的人加強檢疫力道，要求入境者要接受一定時間的隔離與醫學檢查。

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