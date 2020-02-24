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疫情爆發前3個月進行瘟疫演練　「事件201」超多巧合：有肺炎症狀

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實習記者曾筠淇／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，而在爆發前3個月，美國約翰.霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）的研究人員正巧也進行了一場「瘟疫演練」。這場預演被編號為事件201，主要就是為了預想可能會發生的危機，並從中擬定應對方法。

據《ABC News》報導，事件201旨在演練如何應對嚴重的流行疫情，當時預演假設，不幸染病的是一名農民，他從輕度而類似流感的症狀發展成嚴重的肺炎，最後死於呼吸系統疾病，而病毒則是由看似健康的豬群身上傳播。

約翰.霍普金斯大學為了守護大家的健康，預演了事件201，這個模擬並非預測疾病的發生，不過竟剛好在新冠肺炎爆發前3個月進行。從事預演的博士艾瑞克.托納（Eric Toner）表示，「雖然事件201模擬的是非常不同的流行病，但我們可以看到，當病例數還很少時，反應遲鈍仍會導致難以控制的爆發。」

艾瑞克.托納認為，在模擬中應該記取教訓，除了要有強大的公共衛生基礎設施以識別病例，同時也要迅速隔離病患、追蹤接觸者，「各國應提高測試能力」。

▲武漢肺炎疫情延燒，北京加強防疫，路人多戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎與爆發前3個月的瘟疫演練有些許巧合。（圖／達志影像／美聯社）

據陸媒《鏈聞 ChainNews》報導，這場演練聚集了15名世界各國的政、商、醫界高人，而在武漢疫情中身兼疾控中心主任的高福院士也在內。這場疫情演練與武漢的疫情有一些相似性，如事件201的病毒來源是蝙蝠，與目前許多人所推斷的不謀而合，另外感染者也是出現肺炎症狀。

據報導，預演的疫情會衝擊到醫療機構，因為醫護人員與病患數差距太大，所以會導致恐慌，而商場、旅遊業等也會受到影響，另外還會開始出現各種謠言、不信任等，最後則是在瘟疫中，會有大量人員死亡。

據報導，事件201與新冠肺炎的疫情雖然有些巧合，但也有多處完全不同，像是事件201演算出將有6500萬人死亡，不過武漢疫情應該不會達到這麼驚人的數字。這場演練雖是為了讓各國提早擬定應對方法，但現在的疫情卻仍非常慘重，目前仍尚未完全受到控制。

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