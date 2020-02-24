看完《寄生上流》　26歲攝影師點薰香除「金家人味道」

圖文／鏡週刊

特殊的地下室住房文化，其實是南北韓衝突的歷史產物。1968年，北韓曾派遣31名特工潛入南韓，企圖刺殺當時的南韓總統朴正熙，史稱「青瓦台事件」。擔心朝鮮半島情勢再升高，南韓政府在1970年修改建築法時，規定新建的低層公寓必須蓋地下室作為防空洞，以因應國家緊急狀況。

後來隨著南韓經濟快速發展，為解決市區住房短缺問題，南韓政府在1984年開放地下室出租合法化，由於租金相對低廉，逐漸成為窮人的棲身首選。目前全南韓約有2%的住宅、36萬戶是半地下公寓，其中有22萬戶落在首爾。

據調查，南韓35歲以下年輕人，薪水有一半都拿來繳房租，若以20歲代平均月收200萬韓元（約5萬台幣）來看，平均月租50萬韓元（約12000台幣）的半地下公寓，深具吸引力，尤其南韓2003年修法規定建築必須確保停車場空間，地下室房間實質上無法再蓋，竟開始炙手可熱起來。

26歲的攝影師朴永俊（音譯），為了省錢跟擁有較大空間，選擇搬進半地下公寓。但他看了電影《寄生上流》之後，開始介意起電影中提到的地下室氣味，去年整個夏天都在家裡點薰香、並經常開著除濕機。朴永俊說：「我不想身上聞起來跟金家人一樣。」

在《寄生上流》的劇情中，有錢的朴社長注意到為他開車的金司機，身上有一股難以言喻的氣味，當金司機得知後試圖去除這種味道時，他的女兒卻冷笑說：「這就是地下室的氣味，除非我們搬走，否則這股味道永遠不會消失。」

朴永俊的YouTuber女友詩敏，本來很反對男友住進半地下公寓，但後來她用影片記錄裝修地下室的過程，放上網後意外獲得好評，甚至有人覺得他們的地下小窩很潮。詩敏說：「我們很愛我們現在的家，也很自豪我們為它做的裝修，但這不代表我們將永遠定居在此，我們還是想『往上爬』。」

資料來源：朝日新聞、文春Online、朝日電視台、BBC、韓聯社



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