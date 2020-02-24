　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

疫情肆虐企業面臨違約風險　專家：趕快採取5步驟

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎疫情影響，許多企業面臨停工或者延緩復工的情況，有違約的風險。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

新型冠狀肺炎（COVID-19）病毒爆發，大陸政府陸續發布封城及停工以防堵疫情擴散，不僅當地工人受影響，在大陸設廠的供應鏈廠商也因封城及停工的命令而推遲原先規劃的生產時程。

新冠肺炎疫情　未必列入不可抗力條款

請繼續往下閱讀...

普華商務法律事務所表示，不可抗力條款為合約中的免責條款，其目的在於發生無法預期且不可歸責締約雙方的情形時，免除締約雙方因該情形所需負擔的違約責任。其中，不可抗力條款通常包含以下四種要素：

一，不可抗力事由需超出締約雙方的控制；

二，締約雙方或一方因該不可抗力事由而無法履行合約義務，或遲延完成合約義務；

三，該不可抗力事由非因締約任一方的故意或過失而發生；

四，締約時無法合理預期不可抗力事由將發生，或無法藉由履行合理的注意義務防止該事由發生。由於此種情形可能導致業者違反其與客戶或合作廠商的合約義務，例如因為停工而無法按期出貨，因此許多企業正審視其已簽訂的合約，探究是否可透過合約中的不可抗力條款因應或降低可能的違約風險。

普華商務法律事務所資深顧問林信宏指出，一般而言，不可抗力條款所定義的不可抗力事由通常包括以下情形：天災、暴動、戰爭、政府作為、罷工、恐怖攻擊、瘟疫及實施禁運等。

值得注意的是，由於個別合約的不可抗力條款未必包括瘟疫或傳染病，因此締約雙方在釐清因新型冠狀病毒疫情而衍生的違約責任時，宜特別留意不可抗力條款的適用情境與範圍。

員工、職場、企業示意圖。（圖／達志影像）

▲企業可採取五步驟，以減緩並控管因新型冠狀病毒疫情及相關封城或停工命令所可能衍生的合約風險。（圖／達志影像）

面臨違約風險　企業應採取5步驟

林信宏建議，由於於新型冠狀病毒的疫情尚未穩定，企業可採取五步驟，以減緩並控管因新型冠狀病毒疫情及相關封城或停工命令所可能衍生的合約風險。

一，檢視相關合約並了解其所載之不可抗力條款，是否適用於因新型冠狀病毒疫情及相關封城或停工命令而衍生之違約情況

二，了解合約中是否有約定在主張不可抗力條款應踐行的相關程序

三，了解合約是否要求約定主張不可抗力條款前應採取特定的風險減緩措施

四，詳細記錄因新型冠狀病毒疫情及相關封城或停工命令而衍生的違約情形

五，追蹤主管機關與疫情相關的公告，如中國國際貿易促進委員會於今年1月30日表明其鼓勵任何因新型冠狀病毒疫情及相關封城或停工命令影響而違約的業者可向其申請「不可抗力事由證書」，以協助受影響的業者減輕違約風險及責任。
 

ET快訊
吃飯偶遇大咖歌手　路人：那麼胖不是吧！釣出本尊親回
「醫事人員」出國禁令　衛福部：中港澳嚴禁　日韓等6國需報准
黃安回台用80萬健保救命　4年後「身體近況曝光」疫情爆發留台
快訊／滯留在武漢外地人可以出城了！放行條件出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

疫情肆虐企業面臨違約風險　專家：趕快採取5步驟

蘋果CEO庫克遭跟蹤騷擾　美國法院下禁令要求嫌犯遠離

防疫酒精on the way！台糖：本周日產能可望翻倍成長「上看3萬瓶」

雲端最有錢／存股滾千萬　還是賠到掛？

韓元創近8年來新低紀錄　換新台幣5萬多賺2200元

新台幣開盤貶值1.7分　以30.42元兌1美元開出

台股早盤重挫逾百點！電子三雄下跌逾1%　台股跌破11600點

美股道瓊跌227點　台指期開盤下跌154點

「疫」起加油！口罩國家隊幕後英雄助攻千萬片日產能

先探／謝金河：台積電的考驗時刻

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

血友病童「藥不夠用」！母急求救　陳時中：已開藥可以用到3／28

免用電腦！只要1台手機+1分鐘　iPhone專屬來電答鈴輕鬆自製

音樂家長腦瘤...動手術左手恐失能 醫出奇招「開刀邊拉小提琴」續生涯

價格超佛心！旗津「在地隱藏小吃」 大雞腿1隻40元他讚：根本搶便宜

搶不到別緊張！3招教你輕鬆防疫 8步驟學會「DIY布口罩」、消毒液

疫情肆虐企業面臨違約風險　專家：趕快採取5步驟

蘋果CEO庫克遭跟蹤騷擾　美國法院下禁令要求嫌犯遠離

防疫酒精on the way！台糖：本周日產能可望翻倍成長「上看3萬瓶」

雲端最有錢／存股滾千萬　還是賠到掛？

韓元創近8年來新低紀錄　換新台幣5萬多賺2200元

新台幣開盤貶值1.7分　以30.42元兌1美元開出

台股早盤重挫逾百點！電子三雄下跌逾1%　台股跌破11600點

美股道瓊跌227點　台指期開盤下跌154點

「疫」起加油！口罩國家隊幕後英雄助攻千萬片日產能

先探／謝金河：台積電的考驗時刻

朴素丹《寄生上流》大成功！一次手拎3個LV包展現霸氣女王風範

戲精汪趴地拖行10公尺...背影音樂太淒涼！　網落淚要捐款：帳號給我

有夠衰！疫情肆虐短尾猴趴趴走　「體溫正常」也被強制隔離

15分鐘到台北！他納悶「深坑常被忽略？」　網曝荒涼現狀：沒車會崩潰

英國純樸宅…隱藏絕美夕陽無邊際海景！臥室廚房開窗　美景盡收眼底

24歲多金男染疫！治療中「一眼鍾情」女護士…康復後直接「上鏡告白」尋人

菲國220對新人「戴藍口罩親親」　出席者要填健康申報表

小禎請辭主持1299天《2分之一強》掰了搭檔梁赫群　經紀人曝原因

吳青峰突道歉孫燕姿：利用妳了！　曝蘇打綠合體內幕「洩漏罰5百萬」

北捷文湖線試辦改內裝！座椅提高包覆性、座位變多了

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

財經熱門新聞

韓元創近8年來新低紀錄　換新台幣5萬多賺2200元

「疫」起加油！口罩國家隊幕後英雄助攻千萬片日產能

謝金河：台積電的考驗時刻

哈日族把握時機！日圓創超過一年新低　換20萬日幣省下超過5千元

台股短線難逃劇烈震盪　投資人可趁低檔布局三大族群

日圓便宜搶一波　專家教你3招省荷包

防疫酒精on the way！台糖：本周日產能可望翻倍成長

獨／台積電給日韓返國員工放隔離有薪假

愛國情操迸發　陸股國產芯片狂漲

新台幣開盤貶值1.7分　以30.42元兌1美元開出

美股道瓊跌227點　台指期開盤下跌154點

向口罩幕後英雄致敬！經濟部公佈工具機廠商助攻名單　謝霸氣相挺

台股早盤重挫逾百點！　跌破11600點

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

起底血友病童母！前外交官：取得國籍就離婚

醫事人員憤怒被禁出國　台大醫院工會：一年前就得排假

劉仕傑道歉了！澄清「血友病童」消息來源

謝和弦再開譙Keanna「荷蘭血統哪來」

許孟哲婚後沒避孕「驗了就中」趙孟姿懷4個月女兒

血友病童母求救！王定宇怒：說謊

海鷗叼玩肉色物　攝影師細看尬爆

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

快訊／台北22歲男陳屍車內！路人經過嚇傻

許孟哲剛新婚要當爸了！ 　辣妻趙孟姿懷孕4個月

日本女主播新聞報一半…批評鑽石公主號事件網怒了

禁止醫事人員出國　衛福部說話了

疑吹風機勒斃前妻　五金行小開收押

《鬼媽媽》首集就哭爆！金泰希死因揭曉

更多

最夯影音

更多
不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」
超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面