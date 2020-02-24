防疫酒精on the way！台糖：本周日產能可望翻倍成長「上看3萬瓶」

▲武漢肺炎疫情持續延燒，不僅口罩一罩難求，防疫產品如消毒酒精也搶翻天，造成市面上大缺貨。（圖／記者邱顯燁攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，民眾對酒精的需求大幅增加，為解決一瓶難求現象，台糖公司表示，已再度洽談新代工廠商，本周的日產能目標為翻倍成長，初估上看3萬瓶，以供應防疫所需。

新冠肺炎除了透過飛沫傳染，還包括接觸傳染，不僅口罩成為稀缺的防疫物資，人人進入公共營業場所、辦公室及家中消毒使用的酒精，也變得一瓶難求；有醫院消毒酒精多次遭竊取，藥局、藥妝店酒精上架也立刻被搶購一空，台糖、台酒等國營事業也肩負政策任務加緊趕工。

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針對目前酒精產能，台糖表示，目前產線均已三班制趕工中，由於台糖生產的酒精交由經銷商銷售，經銷商每天都會到台糖工廠運貨，75%酒精上周的日產能達15000瓶左右，為提升產能，台糖已洽談新的代工廠商，並改善套標作業流程，預計本周日產能可望翻倍成長至3萬瓶。

為解決眼前緊迫的消毒酒精需求，行政院已指示台酒及台糖公司，在既有95度酒精產線外，增加生產免稀釋的75度防疫酒精。台糖主管表示，生產10瓶95度酒精的原料，稀釋為75度酒精後，產量可增加至13至15瓶，不僅可少掉稀釋的步驟，也可釋出更多數量，讓更多民眾能買到，以滿足防疫消毒需求。