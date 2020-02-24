一夫多妻制「29:0」通過法案　猶他州參議員：能獲得關鍵服務

▲猶他州參議院通過了一夫多妻制的法案。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

一夫一妻制在現今國家中已成主流，但美國猶他州（State of Utah）卻有可能打破這個制度。在當地現行法律中，一夫多妻制被定為三級重罪，但主要提案的參議員德德爾.亨德森（Deidre M. Henderson）卻認為，一夫多妻制不但可以降低刑罰，還能獲得許多服務，因此最終竟以29票贊同、0票反對的懸殊比例快速通過法案。

據《路透社》報導，德德爾.亨德森提出了「一夫多妻制」的法案，此案被視為「如停車違法般」單純，因此法案在本月18日幾乎沒有進行討論，猶他州參議院就很迅速的以29票贊同、0票反對的結果通過法案，並移交給猶他州眾議院，不過之後可能還會碰上其他困難。

目前當地的現行法律中，一夫多妻制被定為三級重罪，最多可處5年徒刑，如果法案最終成為了法律，那對於複婚的懲處將僅限於750美元（約新台幣2萬3000元）的罰款及社區服務，不過詐欺性的重婚仍是重罪。

▲一夫多妻制源於摩爾門教。（圖／示意圖／達志影像）。

主要發起人德德爾.亨德森表示，這個法案的主要目的不是為了促進一夫多妻制的合法化，她是希望降低刑罰，讓犯罪受害者能挺身而出，不必擔心自己會遭到起訴而只能選擇隱忍；另外，如果順利推行，也能讓那些有遵守法律的一夫多妻者能夠獲得更多關鍵服務，像是醫療、心理保健、教育、就業等。

一夫多妻制源於摩爾門教，雖然目前已經廢除了這個制度，甚至還將重婚的信仰者逐出教會，但在美國西部仍有近3萬多名教徒遵從最初的教旨，以一夫多妻制的模式生活，並認為那是天堂的榮耀。

德德爾.亨德森認為，猶他州對一夫多妻制的懲處實在太重，創造了一種恐懼文化，並將他們推向社會邊緣，因此「解決問題的方法是加強社會融合，只能透過一夫多妻制合法化來實現」。

不過，這個法案也引來許多人的批評和質疑，認為這是錯誤的將一夫多妻制視為人權問題，反一夫多妻的組織「Sound Choices Coalition」也極力反對。