義大利淪陷！歐洲疾管局：未來幾天恐有更多確診…法70醫院備戰

▲威尼斯的遊客幾乎都戴著口罩。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

義大利新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，全國累積確診數已達152例，釀3人死亡，為避免疫情持續擴散，官方對疫情最嚴重的北部大區倫巴底（Lombardy）的11個城鎮進行封鎖，就連威尼斯「面具節」也都取消。歐洲疾病預防管制中心主任阿蒙表示，不排除義大利或其周圍國家，在未來幾天會出現更多病例。

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）在23日的報告中指出，儘管新冠肺炎疫情在歐洲的傳播是有限的，但由於有許多不確定因素，所以不能排除疫情擴散的可能性，各國的旅行者都可能將病毒攜入。阿蒙（Andrea Ammon）則表示，未來幾天義大利與其周邊國家，可能會出現更多確診病例，而最新的風險評估會在當地時間24日出爐。

與義大利相鄰的法國也對防疫做好萬全準備，法國衛生部長維宏（Olivier veran）表示，目前法國境內有70家醫院做好應對措施，若新冠肺炎疫情蔓延至該國，每個城市至少都有一間醫院能夠收治病患。歐盟衛生與食品安全執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）先前曾表示，暫無限制申根免簽的計畫，歐盟也隨時準備好給予援助。

美國疾病管制與預防中心（CDC）24日也將義大利與伊朗的旅遊警示提升至一級，建議規劃至該國的旅客，應做好額外的防護措施。

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