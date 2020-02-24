家屬接到醫院電話哭：求求你別告訴我不好消息　護理師聽完哽咽呆站2分鐘

▲劉錦鳳從廣東馳援武漢的醫療工作。（圖／翻攝《廣州日報》）

記者陳俊宏／綜合報導

因病人缺生活用品，大陸廣東中山大學孫逸仙紀念醫院消化內科護理師劉錦鳳致電給家屬，但話還沒說出，電話那頭卻傳來了哭聲。原來，在家人確診新冠肺炎（COVID-19）後，家屬情緒一直緊繃，擔心傳來不好的消息。而護理師聽完也哽咽哭了，她說，工作8年見過各式生離死別，「這種家屬完全把病人託付到你手上的感覺，我是第一次感受到。」

「喂，阿姨您好，請問您是XX家屬嗎？我這裡是協和醫院，我……」還沒等我說完，電話那頭就傳來帶著哭腔，「醫生、護士，求求你先別說，我心臟受不了，求求你不要告訴我不好的消息，我怕我受不了啊！」

《信息時報》報導，從廣東馳援武漢醫療工作的劉錦鳳說，聽得出電話那頭已哭起來，她馬上回應，「阿姨，不是，不是，請放心，是阿叔有些生活用品沒有了，想家人幫忙帶一些過來，你可以放到醫院門口，我們再拿進來。」

▼白衣天使劉錦鳳說，「努力照顧好每一個人，我要護送他們出院。」（圖／翻攝《廣州日報》）

劉錦鳳表示，阿姨用顫抖的聲音反反覆覆說著，「謝謝你們啊！我代表一家人謝謝你們啊！感謝你們啊…」她回應，「阿姨放心，叔叔在這裡挺好的，沒事，不用太擔心，沒事沒事。」她回憶，忍不住想和阿姨多聊會，告訴她叔叔的情況，「可是，我的眼眶也濕潤了，聲音也激動地顫抖了起來，一時竟無語凝咽。」

劉錦鳳指出，「阿姨還在那裡一遍又一遍地說著感謝，但是我聽到的不是家屬的感謝，而是這些感謝背後，依然有很多不安和恐懼，這顆被揪起來的心始終沒有得到安放。因為病人被隔離，家屬不能探視，所以他們只能偷偷地擔心，默默地祈禱。」

劉錦鳳也對《黎視頻》說，她講完電話站在那裡發呆1、2分鐘，心情才平復過來，「讓我更加感受到我這次來武漢的使命」；工作8年見過各式生離死別，「這種家屬完全把病人託付到你手上的感覺，我是第一次感受到。我覺得那不是壓力是責任，努力照顧好每一個人，我要護送他們出院。」