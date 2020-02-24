南韓：大邱疫情若擋不住恐「全境擴散」　將查2.8萬有感冒症狀市民

▲ 防疫人員在大邱西門市場進行消毒。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情在集體感染事件爆發後連日激增，截至今（24日）早累計763例確診，其中就有456人與大邱新天地教會有關，佔整體病例近60%。南韓政府稍早表示，大邱疫情若擋不住，很有可能擴散到全國，決定對出現感冒症狀的2.8萬大邱市民展開疫調，目標是在4周內穩定大邱疫情，呼籲醫護人員共同努力，也希望市民配合。

南韓今早新增161人確診感染及1例死亡，全國累計病例突破700起，超過鑽石公主號郵輪的634例。161起個案中129人與新天地教會有關，包括大邱115例、慶尚北道8例、京畿道3例、慶尚南道2例及光州1例。至此全國與新天地教會相關病例自23日的329例增至456例，大邱及慶北地區患者增至636人，清道郡大南醫院相關個案則維持23日的112例。

眼看大邱疫情惡化，南韓中央應急處置本部副本部長金剛立24日上午在例行記者會上表示，大邱病例增幅大，現階段地域性的社區傳播很明顯已經發生，若無法有效阻斷，未來擴散到全國的可能性相當大，令人憂心。

金剛立說明，隨著國家將疫情預警等級上調至最高級，防疫管理體系也會改變。考慮到新冠肺炎感染初期傳染力高、傳播速度快，不能排除病毒擴散到全國的可能性，將以此作為改善防疫體系的方向，盡量在患者仍處輕症的感染初期發現，阻斷擴大傳播的可能性。

政府宣布，將對出現感冒症狀的2.8萬大邱市民進行新冠肺炎疫調，加上目前正在調查的新天地教徒，累計須調查3.7萬人，預計在未來2周內完成。中央應急處置本部已經取得參加大邱新天地教會禮拜的9535人名單，安排有症狀的1200多人優先接受檢測，預計26日可以完成。

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