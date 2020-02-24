南韓4歲女童治療中…母穿防護衣照顧　托兒所老師曾到新天地教會

▲南韓大邱一名醫療人員在醫院外短暫休息。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

南韓今（24）日國內累計763人感染。而截至昨日所新增的患者中，包含一名大邱（Daegu）的4歲女童確診，她正在隔離病房治療，她的母親則依照醫療人員的標準，穿上全套的防護服陪伴孩子。據了解，女童所就讀的托兒所有一名老師為確診患者，曾參加新天地教會的活動。

《中央日報》報導，這名4歲女童進入大邱的一家醫院接受隔離治療，基本上，由於當局擔憂疫情擴大，此種病房無法允許親人陪同，只能有醫療人員在旁照顧。不過，由於女童年紀小，症狀也比較輕，醫院考量到孩子不適合一人隔離，便允許她的母親可以進入病房，前提是要穿著全套的防護服。

根據《韓國先驅報》此前，這名女童就讀的幼稚園有一人感染COVID-19，她被傳染後出現發燒等症狀，在家隔離觀察，對於病毒的檢驗結果呈現陽性。該名4歲女童確診前，國內年紀最小的患者為11歲，外界也開始擔憂疫情對於孩童的影響，23日的消息則指出，金浦一對夫妻的16個月大的女嬰確診，目前成為南韓年齡最小的患者。

大邱市長權泳臻（Kwon Young-jin）說明，4歲女童的病情輕微，正與母親待在一起於院內治療。他補充，現階段還在調查女童就讀的托兒所，裡面是否還有其他兒童可能感染。據了解，托兒所內的一名老師確診，曾參加新天地教會的禮拜活動。

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