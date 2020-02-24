內衣品牌女王「維密」將以160億元易主　私募股權公司將拿下55%股權

▲曾經制霸內衣市場的品牌－維多利亞的秘密(Victoria`s Secret)確定易主。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

據CNBC報導，知名內衣品牌「維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）」曾以性感的形象統治了內衣市場，現即將私有化。上週四私募股權公司Sycamore Partners宣佈，將以5.25億美元（約新台幣160億元）的價格從L Brands手中收購Victoria’s Secret 55％的股份。

L Brands現將專注於做為獨立公司經營Bath＆Body Works。市值達66.5億美元（約新台幣2026億元）的L Brands在過去一年中股價下跌超過11％，由於此交易的消息洩露，最近幾週該股的虧損較小。

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這項交易將使這家內衣品牌的估值達到11億美元（約新台幣335.2億元）。

▲維多利亞的秘密連續三年銷售額呈現下滑。（圖／路透社）

近幾年來，Victoria’s Secret面臨消費者選擇更多元的品牌，銷售額已經連續三年呈現下滑，但在內衣市場仍具一定的領導地位。

現年82歲的L Brands創始人Les Wexner，將卸下董事長與執行長的職務，成為標準普爾500指數的公司中任職最久的執行長，未來他將繼續在董事會中擔任名譽董事長，目前他擁有約17％的L Brands股權，仍為最大股東。



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