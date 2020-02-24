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惠普反制全錄！允許股東提高投票權與股利...敵意併購將付出更大代價

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▲惠普。（圖／AFP）

▲惠普。（圖／AFP）

記者謝仁傑／綜合報導

彭博社報導，為了抵制全錄（Xerox）的惡意收購，惠普（hp）通過了一項股東權利計劃，讓全錄的收購變得更加困難。

惠普在上週四聲明表示，若有個人或集團想要收購惠普20％以上的股份，將允許其他股東提高投票權和股息。惠普表示，這是為了應對「在沒有向所有股東支付適當溢價的情況下，嘗試獲得公司控制權的強制性行為。」這個計劃並不會阻止合併或收購，但將會促使全錄或任何其他尋求收購惠普的公司，要與惠普董事會談判。

請繼續往下閱讀...

全錄先前宣布，將在3月2日前後，對惠普發動收購，報價為每股24美元現金加股票，惠普股東將可獲得每股18.4美元現金和0.149股全錄股票。上週，全錄也提名了惠普董事會的11名候選人，希望順利完成這筆交易。

全錄最大的股東、億萬富豪伊坎 (Carl Icahn）一直希望推動全錄與惠普合併，他除了擁有全錄近11％股份，同時也是惠普的第五大投資者，擁有4.3％的股份；他還表示，全錄的執行長維森丁（John Visentin）應是經營合併後公司的最佳人選。

但惠普董事長Chip Bergh對於全錄激進而倉促的策略感到擔憂，他認為任何不基於充分訊息的程序對於惠普的股東來說都是一種威脅。

惠普市值其實遠大於全錄，超過3倍，因此全錄的收購計畫，一直被視為是小吃大。

全錄上週五在紐約交易市場下跌1.2％，至36.34美元，市值約78.5億美元；惠普股價些微上漲0.27％，至22.7美元，估值約為330億美元。
 

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