「瘋狂阿伯」堅信地球是平的　搭自製火箭升空墜死沙漠中

▲搭自製火箭升空,休斯不幸墜落身亡。(圖/翻攝自推特/@happydreams22)

實習記者施怡妏/綜合報導

64歲的「瘋狂阿伯」休斯(Mike Hughes)堅信地球是平,22日在美國加利福尼亞錄製節目時,搭乘自製的火箭升空後,空氣中充滿了灰塵和沙子,降落傘意外飄走,不久後火箭墜落地面。警方證實,火箭在空曠的沙漠中墜毀,一名男子當場死亡。

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f